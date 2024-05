Padre de Carlos David Ruiz se pronunció por tragedia que vive tras perder a su hijo en Corferias: “Lo más duro de mi vida”

En el relato que dio, el padre del joven fallecido abrió su corazón y mencionó que no ha sido nada fácil para él lidiar con la muerte de su hijo menor, pues tuvo que experimentar un instante desgarrador. El progenitor se sinceró y contó lo que sintió cuando lo llamaron para que fuera a identificar el cuerpo.

“Esto es lo más duro que he recibido en mi vida. Lo más duro que he tenido en mi vida fue tener que haber ido a hacer ese reconocimiento, todavía no lo paso, fue muy duro”, indicó al medio.