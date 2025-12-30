Nación

Pilas, conductores: anuncian medidas especiales de movilidad en la vía Bogotá–Villavicencio durante fin de año y primeros días de enero

Habrá un operativo vial con refuerzo de personal y controles viales.

31 de diciembre de 2025, 3:46 a. m.
Vía al Llano tendrá operativo de seguridad especial.
Vía al Llano tendrá operativo de seguridad especial.

Las autoridades anunciaron la implementación del Plan de Operación Vial del corredor Bogotá – Villavicencio con motivo del éxodo y retorno de la celebración de fin de año.

La medida fue tomada por el concesionario Coviandina, la ANI, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía de Tránsito y Transporte, así como las Secretarías de Movilidad departamentales y municipales.

Todo quedó en video: fuerte accidente en el túnel Buenavista provoca cierre total de la vía al Llano

Esta medida incluye refuerzo de personal, disponibilidad permanente de equipos y controles de tránsito en diferentes puntos de la vía. El objetivo es atender el desplazamiento de viajeros y el retorno previstos para el 31 de diciembre y los primeros días de enero.

Movilidad estable en el tramo Naranjal–Mesa Grande mientras se prepara el horario reversible.
Tránsito fluye con normalidad entre Naranjal y Mesa Grande antes del inicio del reversible en la vía al Llano. Foto: @CoviandinaSAS

Según lo informado, “el concesionario incrementará el personal en las estaciones de peaje y fortalecerá las unidades de inspectoría vial, carro-talleres, ambulancias, grúas, así como los equipos de rescate y atención de accidentes”.

El 1 de enero de 2026 no habrá reversible en la vía Bogotá–Villavicencio. El primer fin de semana del año no aplicará el pico y placa regional.

Además, se indicó que “mantendrá disponibles las 24 horas los equipos y la maquinaria amarilla necesarios para responder oportunamente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse”, con el fin de garantizar atención continua frente a situaciones que puedan afectar la circulación.

Las autoridades también señalaron que “se realizarán operativos de control a lo largo del corredor por parte de la DITRA, enfocados en las infracciones más recurrentes, tales como exceso de velocidad, adelantamiento en sitio prohibido y verificación de SOAT y revisión técnico-mecánica, entre otros”.

Las autoridades informaron que se podrán realizar oleadas a favor del tráfico dominante, especialmente en los siguientes sectores: PK0+000 inicio concesión – PK09+100 punto de control Boquerón II; entre el PK18+300 y el PK19+900, así como entre el PK50+100 peaje Naranjal y el PK59+600 Guayabetal.

Estas acciones se coordinarán con la Policía de Tránsito y Transporte para apoyar la circulación según las condiciones del corredor, por lo que habrá restricción de carga para los vehículos pesados de la siguiente manera:

Horarios de restricción de movilidad.
Horarios de restricción de movilidad. Foto: Coviandina

Noticias Destacadas