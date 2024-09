Polémica que involucró a taxi y ambulancia en Bogotá, tendría giro controversial. ¿Qué pasó?

Por medio del altoparlante, los funcionarios de la Secretaría de Salud le rogaban al Conductor que les permitiera el paso y no le obstaculizara la llegada a su joven paciente. Pero en horas de la tarde de este viernes 13 de septiembre un video de una cámara de seguridad cambiaría por completo la temática de la historia. En las imágenes se observa que la ambulancia no respeta una señal de alto y por pocos centímetros no colisiona contra el automóvil que presta servicio público en la ciudad.