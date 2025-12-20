Policía salvó a mujer que se iba a lanzar desde puente peatonal en Bogotá: en video quedó registrado todo

En un acto heroico, un uniformado de la Policía Nacional evitó que una mujer se lanzara al vacío desde un puente peatonal ubicado en el sur de Bogotá.

Se trata de un puente peatonal que atraviesa la Autopista Sur, más exactamente a un costado de la terminal de transporte que está ubicada en la localidad de Bosa.

Jóvenes y adultos concentran el 82 % de los casos de suicidios en Colombia

Y fue hasta ese lugar hasta donde llegó la mujer que pretendía quitarse la vida. Sin embargo, los gritos de algunas personas que estaban en la terminal de transporte alertaron a un policía que allí se encontraba de civil con su esposa, quien no dudó en correr hasta la mitad del puente para abalanzarse sobre esta persona y ponerla a salvo.

“De manera inmediata, dejó sus maletas y corrió hasta el lugar; al llegar, observó a una mujer muy alterada y subida en la parte externa de este puente. Sin pensarlo y exponiendo su propia vida, se acercó a la mujer y en una rápida maniobra la toma con firmeza hasta ponerla a salvo y llevarla a un lugar seguro”, indicaron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

El policía héroe fue identificado como Alexander Campos, quien a través de un video recordó lo ocurrido.

“Vi a la señora muy nerviosa, tenía aproximadamente 40 años. No había forma de hablar con ella porque ya estaba a punto de tirarse al vacío. Tomé la decisión de agarrarla muy fuerte a mi pecho y se me alcanzó a soltar. La agarré más fuerte y me tocó arrojarla con demasiada fuerza al piso. Le dije que se tranquilizara, que Dios estaba con ella, que yo estaba con ella, y que no le iba a pasar nada, que no se preocupara, que Dios la iba a proteger”, recordó el subintendente Campos.

“No estás sola”: la historia del policía que salvó a una joven del suicidio en un puente de Medellín

Luego, la mujer fue trasladada hasta un punto seguro para que recibiera atención de las diferentes entidades distritales.

“Después que dejé a la señora con mi compañero, todo el día pensé en ella. Sentí la angustia y pienso que nosotros llevamos eso en el corazón, la vocación policial. Donde nosotros con, o sin uniforme, siempre estamos en pro de ayudar a los demás, servirle a la comunidad sin esperar nada a cambio", agregó el uniformado.