Nación

Reapareció el domiciliario insultado por la ‘doctora Liliana’ y envió nuevo mensaje: “Yo no pido disculpas”

El repartidor publicó un nuevo mensaje en redes sociales y habló de lo que pasó con la mujer.

Redacción Nación
21 de enero de 2026, 3:39 p. m.
Domiciliario insultado por mujer en Bogotá
Domiciliario insultado por mujer en Bogotá Foto: Tik Tok: @jimenez629_

Julián Jiménez, el domiciliario que fue insultado por una mujer en la ciudad de Bogotá, reapareció con un nuevo video en redes sociales y habló de la forma en la que el caso se ha hecho viral.

Este joven fue la persona que, lastimosamente, recibió la agresión por parte de una ciudadana llamada Liliana. Todo se dio cuando fue a entregar una pizza y fue recibido con insultos.

Las imágenes de "Liliana" que publicó en TikTok el joven agredido
Las imágenes de "Liliana" que publicó en TikTok el joven agredido Foto: Foto de jimenez629_ en TikTok

El hecho despertó indignación en las redes sociales, especialmente porque no se trataría del único caso en el que la mujer ha insultado a trabajadores.

Tras todo lo que se ha hablado, el repartidor volvió a publicar un audiovisual y en este se refirió a todo lo que se ha dicho sobre este tema. “No me volví viral porque me trataron mal, me volví viral porque a muchos de nosotros nos pasa lo mismo”, comentó.

Bogotá

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Bogotá

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado: testimonio de un familiar podría dar un drástico giro al caso

Bogotá

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

Bogotá

Aprehenden nuevamente a menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Bogotá; esto hizo tras escaparse

Bogotá

Indignante: dos perros habrían sido víctimas de presunto abuso en Bogotá; las autoridades los rescataron

Bogotá

Salen a la luz las conversaciones que habrían tenido Zenaida y el domiciliario para entregar las frambuesas envenenadas con talio

Bogotá

Habla domiciliario insultado por mujer y revela lo que hizo el hombre que la acompañaba durante la agresión: cuenta lo que le dijo

Gente

Cantante que creció a la par con J Balvin confesó dura situación y su nuevo trabajo, alejado de la música: “No ha estado fácil”

Finanzas

¿Conduce moto o carro? Empresas buscan domiciliarios y conductores con urgencia

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Jiménez afirmó que lastimosamente en Colombia hay mucha gente que mira “por encima del hombro” a aquellas personas que se levantan todos los días a trabajar de manera honrada.

En ese sentido, sostuvo que en ningún momento su objetivo es que la mujer se disculpe por lo que hizo, sino que está buscando que exista respeto para todos, sin importar las condiciones que cada uno tenga.

Este no es un video de pelea, es un video de dignidad. Y si tú también estás trabajando por tus sueños, este espacio es para ti. Aquí no se juzga el trabajo, se respeta”, agregó.

Este video se suma a otro que el repartidor publicó anteriormente y en el que contó varios detalles de lo que ocurrió con Liliana. Según relató, los insultos comenzaron desde el primer momento en el que hablaron por teléfono cuando quiso avisar que la pizza había llegado.

Aparece nuevo video de mujer que agredió a domiciliario; también increpó a trabajadoras de un Carulla: “¿Usted sí estudió?"

“Buenas noches, ¿hablo con Liliana?”, preguntó, a lo que ella le respondió que le dijera señora o doctora. Al parecer, este fue el motivo por el que se desencadenó todo.

Posteriormente, la mujer bajó en compañía de un hombre y allí comenzó a insultarlo, tal y como quedó registrado en el material. Después de varios minutos en los que aguantó la agresión verbal, finalmente se retiró del lugar.

Jiménez explicó que el hombre que acompañó a Liliana en ningún momento lo insultó, sino que le pidió disculpas por la situación y hasta le dio un poco de propina.

Hasta el momento y pese a lo mucho que se ha hablado, la mujer no se ha pronunciado para dar sus explicaciones, mientras que las críticas en su contra no paran de llegar.

