Julián Jiménez es el domiciliario que fue agredido verbalmente por una mujer, quien aseguró llamarse Liliana, cuando le llevó una pizza en el norte de Bogotá. En redes sociales se ha viralizado rápidamente un video que muestra todo lo que pasó, despertando gran indignación.
El joven habló por primera vez y reveló nuevos detalles del episodio que ocurrió el pasado viernes, en horas de la noche. En diálogo con Noticias Caracol, el repartidor explicó que el día avanzaba con normalidad, hasta que finalmente tuvo que hacerle el domicilio a esta señora.
Al parecer, el disgusto se habría generado por dos motivos: porque no le dijo doctora y debido a que la pizza se habría demorado 10 minutos más de lo normal. “Cuando ella bajó por la pizza, siguió con los insultos”, relató.
Un detalle que hasta ahora se desconocía y que reveló Jiménez, fue lo que le dijo el hombre que acompañaba a Liliana. En varios momentos del video, esta persona le comentó a la mujer que se fuera del sitio y hasta fue quien convenció al domiciliario de abandonar el lugar.
“Realmente no sé si era familiar de ella o si era el esposo porque nunca vi palabras de afecto hacia él, pero él intentó mediar y tranquilizar todo”, relató.
El joven agregó: “De hecho, cuando él se me acercó a pagar, me dijo: ‘No, qué pena con usted’. Hasta me dio un poquito de propina, supongo que fue de la pena al ver a la señora tan ofuscada”.
Este fin de semana se conoció a través de redes sociales un video en el que una mujer agrede verbalmente a un domiciliario en una calle del norte de Bogotá. Hablamos con el joven agredido.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 19, 2026
El repartidor, quien trabaja con una aplicación, indicó que no sabe cómo proceder ante lo sucedido, ya que en la plataforma no tienen una opción para reportar este tipo de incidentes.
Pese a esto, contó que después de la agresión fue de nuevo a la tienda en la que recogió la pizza y allí le relató todo lo que había pasado a la gerente. “Pero más allá de esto, no he sabido cómo seguir”, concluyó.
Poco después de que se viralizara el video, apareció otro audiovisual que muestra a la misma mujer agrediendo verbalmente a unas trabajadoras del Carulla. Este episodio pasó mucho antes de lo ocurrido con el domiciliario.
Por el momento, Liliana no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si tiene alguna condición, pero las críticas no se han hecho esperar por medio de las redes sociales, donde los internautas han cuestionado la forma en la que la ciudadana trató al joven.