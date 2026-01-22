Nación

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

La joven contó todas las cosas que, supuestamente, le hizo la mujer cuando vivieron bajo el mismo techo, una experiencia que no quiere repetir.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
22 de enero de 2026, 1:41 p. m.
Esta es la joven que contó su experiencia de cómo fue vivir con la mujer que insultó a un repartidor.
Esta es la joven que contó su experiencia de cómo fue vivir con la mujer que insultó a un repartidor. Foto: Foto 1: kelly.mccook / Foto 2: API

Una mujer identificada como Liliana se ha hecho viral en las redes sociales por un video en el que se observa y escucha la forma en la que insulta a un repartidor de pizza adscrito a la plataforma Rappi. Con el paso de los días, poco a poco se han ido conociendo otros episodios en los que estaría involucrada esta persona.

Una joven identificada en redes sociales como Kelly McCook publicó un audiovisual en el que habló de lo que experimentó cuando, al parecer, compartió vivienda con la mujer.

Además de arribista y clasista, como todos los vimos en redes sociales, también es mentirosa y ladrona. Yo fui víctima de ella”, comenzó diciendo.

Esta es la misma mujer que protagonizó el hecho con el domiciliario de la pizza.
Esta es la misma mujer que protagonizó el hecho con el domiciliario de la pizza. Foto: API

La joven explicó que esto ocurrió hace algunos años cuando se encontraba buscando apartamento, para lo cual usó grupos de Facebook. Una de las personas que le contestó fue Liliana, quien le dijo que tenía una pieza disponible, por lo que accedió a verla.

Bogotá

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Bogotá

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Bogotá

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado: testimonio de un familiar podría dar un drástico giro al caso

Bogotá

Reapareció el domiciliario insultado por la ‘doctora Liliana’ y envió nuevo mensaje: “Yo no pido disculpas”

Bogotá

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

Bogotá

Habla domiciliario insultado por mujer y revela lo que hizo el hombre que la acompañaba durante la agresión: cuenta lo que le dijo

Nación

Video | Corrida de toros en Barbosa terminó en agresiones verbales del alcalde contra Cristian Avendaño, representante a la Cámara

Deportes

La agresión que vivió Nelson Deossa: rival se la propinó y esta fue la reacción del juez

“En ese primer contacto se presenta como alguien seria, que ha estudiado y que ha viajado por el mundo”, comentó, y dijo que Liliana vivía con sus dos mascotas y, además, en el apartamento también había otras dos chicas que trabajaban en el día, por lo que pensó que era el espacio ideal.

Habla domiciliario insultado por mujer y revela lo que hizo el hombre que la acompañaba durante la agresión: cuenta lo que le dijo

No hubo ningún contrato, sino que todo lo acordaron de palabra y, en un principio, todo fue muy bueno. Incluso, la mujer aseguró que la joven era la inquilina “ideal” y en algunas ocasiones dialogaron un poco.

Un día me dijo: ‘Ellas tienen que entender que yo soy la patrona, la señora, y aquí se hace lo que yo diga’”, expresó.

En un punto, a Liliana se le murieron unos familiares y pasó mucho más tiempo en la casa; fue en ese momento en el que las dinámicas comenzaron a cambiar: hablaban con más frecuencia y la mujer se mostraba más abierta a compartir un poco de su vida.

De hecho, según Kelly, hasta le comentó que el apartamento tenía problemas legales y se refirió a su familia. Además, comenzó a arrendar más espacios del apartamento y hasta tenía cámaras para vigilar a los inquilinos.

En un punto, de acuerdo con el relato, Liliana comenzó a tomar abusivamente cosas que le pertenecían a la joven. “Me decía: ‘Es que lo tomé, pero yo te lo pago, descuéntalo del arriendo’”, manifestó.

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

“Yo no veía el abuso, veía a una persona que no quería salir del apartamento y, por eso, tomaba las cosas. Pero ya llegó un punto en el que prácticamente me sentía un Rappi”, añadió.

Otra cosa que la molestó fue que llegó un momento en el que le exigió que los paquetes que le habían llegado de compras por internet los tenía que abrir al frente de ella y mostrarle lo que traía.

Cuando le informó que se iba a ir del apartamento, la joven tomó algunos días de viaje y le pidió a su hermano que le recogiera las cosas, pero la sorpresa fue grande cuando él llegó y todo estaba empacado.

La situación fue mayor cuando se dio cuenta de que todas sus cosas no estaban en los paquetes. “Yo creo que lo que ella hizo fue venderlas”, manifestó.

“Al final, no pude denunciarla porque yo no estaba en Colombia, simplemente le dije: ‘Que seas muy feliz, cada quien tiene su karma’. (…) Definitivamente, es una mujer conflictiva, es mitómana, porque ella se cree su realidad y sus fantasías, y debo decir que es un peligro”, complementó.

Más de Bogotá

Esta es la joven que contó su experiencia de cómo fue vivir con la mujer que insultó a un repartidor.

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Usuarios denuncian retrasos y rutas insuficientes del MÍO en el Día sin carro. Fotos: Jorge Orozco/ El País

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Puente de la calle 6 en Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

El docente Neill Felipe Cubides.

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado: testimonio de un familiar podría dar un drástico giro al caso

Domiciliario insultado por mujer en Bogotá.

Reapareció el domiciliario insultado por la ‘doctora Liliana’ y envió nuevo mensaje: “Yo no pido disculpas”

Mujer que trabaja en una fábrica de reciclaje clasificando algunas botellas y luciendo muy feliz - conceptos ambientales

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

Los dos menores implicados fueron aprehendidos.

Aprehenden nuevamente a menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Bogotá; esto hizo tras escaparse

El caso de presunto maltrato animal se presentó contra dos perros de raza pitbull.

Indignante: dos perros habrían sido víctimas de presunto abuso en Bogotá; las autoridades los rescataron

Noticias Destacadas