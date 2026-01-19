Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Han hecho eco en Colombia las imágenes de una mujer insultando verbal y físicamente a un domiciliario de Rappi. En dichas imágenes, que rápidamente se difundieron en las redes sociales del país, se observa cómo la mujer toma su celular, aparentemente para grabar, y le profiere toda suerte de improperios a una persona que le lleva un domicilio. Además, en un momento dado, la mujer decide lanzar una patada contra la integridad de esta persona.

Julián Jiménez, domiciliario que trabaja con la aplicación, fue la persona a cargo de dicho domicilio. Según dijo, la orden estaba a cargo de la señora “Liliana” y el objetivo era entregarle su pedido en el norte de Bogotá, en una zona exclusiva.

“Estoy estudiando licenciatura en diseño tecnológico, voy en décimo semestre, y esto me facilita pagarme mis estudios. Quiere decir que en menos de un año seré educador”, aseguró.

A través de videos publicados en TikTok, él afirmó que se refirió a ella como un “domicilio para Liliana”, dado que no había portería y decidió llamar al número de contacto, situación que la molestó bastante, al parecer sin razón aparente.

Jiménez indicó que no podía llevar el domicilio hasta su puerta, en el barrio El Chicó, porque en su trabajo está prohibido ingresar con motocicletas, salvo que se autorice el ingreso de las mismas a propiedades privadas. Esto, sumado a la llamada y a la demora con una pizza, generó el enojo de la mujer, quien lo insultó, como se observa en las imágenes.

Estos fueron los videos publicados en TikTok:

Julián Jiménez aseguró que la llamó por teléfono porque no había portería. “Buenas noches, ¿hablo con Liliana?”, preguntó, a lo que ella le respondió que le dijera señora o doctora.

En las imágenes aparece un acompañante que, según Jiménez, sintió vergüenza por lo ocurrido y le ofreció propina. “Ella quería que le dijera señora o doctora”.

Tras lo ocurrido, han aparecido otras imágenes de la señora con el mismo proceder y en circunstancias similares. En una de dichas imágenes se la ve dentro de un supermercado, siendo grabada, al tiempo que simula grabar con su celular, mientras discute con las personas que atienden el lugar.

Aún no se ha informado si la persona comprometida con estos hechos, tanto en la puerta de su vivienda como en el episodio registrado en Carulla de la calle 90, tiene alguna condición. La mujer no se ha pronunciado.