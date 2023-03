Relato de joven que fue acosada por hombre que la persiguió y se masturbó frente a ella en TransMilenio

Los casos de acoso sexual en TransMilenio no paran. En las últimas horas, una joven fue víctima de un hombre que, según su relato, se le acercó insistentemente y al ver que ella se alejaba, la siguió. Lo peor, sin importarle nada, el sujeto se masturbó delante de ella.

El repudiable hecho ocurrió en la estación de TransMilenio Suba Calle 100, al norte de la ciudad.

“Un hombre que, no conozco, empezó a acercarse mucho. Yo, cambiaba de parte (lugar) para tratar de alejarme de él y me seguía persiguiendo. Llegó un punto en que el hombre empezó a masturbarse y a tocarse en la estación de TransMilenio”, relató Geraldine Peña, víctima de acoso, a City Noticias.

Una joven fue víctima de un hombre que, según su relato, se le acercó insistentemente y se masturbó delante de ella (Foto de referencia) - Foto: Fucsia.co

De acuerdo con el relato de la joven, que es abogada, tomó el primer articulado que llegó a la estación para huir del sujeto; sin embargo, dijo, el hombre también subió al bus para seguirla. Al percatarse que era perseguida, contó, acudió al conductor en busca de ayuda, pero no la habría conseguido.

“Le pedí al conductor que me colaborara, que llamara a la Policía porque yo necesitaba ayuda. Me dijo que no lo iba a hacer porque no iba a pasar nada”, añadió.

Tras no tener apoyo, la mujer descendió del articulado en la siguiente estación y ubicó a un bachiller de la Policía.

“El hombre, con un descaro total, mirándonos a los ojos, me dijo que por qué me atrevía a bajarlo del TransMilenio. Le dije: me estabas acosando y te estabas masturbando frente a mí en una estación”, añadió.

Fue tal el descaro de hombre que le respondió: “Yo me masturbó donde quiera”.

El repudiable hecho de acoso contra la mujer ocurrió en la estación de Transmilenio Suba Calle 100, al norte de la ciudad (Foto de referencia) - Foto: IDU

Luego de 30 minutos de espera, llegaron uniformados de la Policía a atender el caso. “Ella (la auxiliar) pidió refuerzos y nadie llegó, me tocó a mí llamar a la línea 123 para pedir apoyo para la policía, porque estaba temiendo por su seguridad”, agregó.

Cuando el sindicado fue abordado y requisado por los uniformados, “le quitan una bolsa de marihuana y lo dejan ir. Solo le pidieron el número de cédula, no el documento, dio un número falso y se va”.

La joven mujer asegura que de nada sirvió la espera porque no pudo entablar una denuncia, ya que “tras una hora, no pude denunciar, no hay a quién denunciar”.

Sobre lo ocurrido, TransMilenio, a través de un comunicado, se pronunció y aseguró que “tan pronto se recibe el reporte, se inició la revisión detalle a detalle gracias a la valiosa información de la colaboradora, que por más de 20 minutos narró al nuevo equipo de atención psicosocial de forma detallada el lamentable evento”.

El lamentable caso está siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Mujer denuncia que fue drogada en Uber

La denuncia de una mujer que habría sido drogada por un supuesto conductor de Uber se hizo viral en redes sociales. Por medio de Twitter, la joven relató los duros momentos que vivió al sentirse, dijo, vulnerable y por los cuales, ante el desespero por lo sucedido, optó por lanzarse del vehículo en movimiento para no ser víctima del hombre.

De acuerdo con su relato, solicitó y tomó un servicio de transporte por medio de la aplicación de Uber sobre las 5:10 p. m. del pasado 11 de marzo, cerca del Parque de la 93, en el norte de Bogotá.

Mujer denunció que fue drogada por un supuesto conductor de Uber y que tuvo que lanzarse del carro en movimiento (Foto de referencia) - Foto: Getty Images

“Ayer me ‘escopolaminó’ un Uber en Bogotá, me logré botar del carro en movimiento a tiempo. Esta es mi historia, quiero alertar a muchas personas, sobre las 5:10 p. m. tomé un servicio cerca del Parque de la 93. Este, con puntuación de 4,96 y más de 6.000 viajes”, aseguró la mujer, que en redes se identifica como Jane.

Contó la joven, por medio de un hilo en Twitter, que todo parecía normal cuando comenzó el viaje, ya que la puntuación del conductor era alta; sin embargo, escribió, notó un comportamiento extraño en el hombre que conducía el automóvil. Según Jane, de un momento a otro empezó a sentirse extraña, a sentir los síntomas de los que, califica ella, fue escopolamina.

“En un punto del trayecto (el conductor) decidió cancelar el viaje, cambiar la pantalla (en el celular), fue allí cuando note que comenzó a sacar su cabeza por la ventana y fue allí en cuestión de segundos que comenzaron los síntomas”, continuó relatando.

Tras sentirse desesperada, asegura que su reacción inmediata fue tomar la manija de la puerta del carro, abrirla y lanzarse del vehículo en movimiento. En su relato sostuvo que un joven, al ver lo ocurrido, se acercó a ella para auxiliarla.

Una vez se recuperó, aseguró la supuesta víctima, dio aviso a las autoridades de lo ocurrido. De igual forma, el caso fue conocido por Uber. “Yo me salvé, pero muchas personas pueden correr riesgos”, enfatizó

La mujer asegura que el conductor le suministró escopolamina y que por eso se lanzó del carro al sentir los síntomas (Foto de referencia) - Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA se comunicó con Uber Colombia para conocer detalles de la denuncia. Según le indicaron a este medio, el viaje nunca fue cancelado por parte del conductor, y confirmaron que la usuaria descendió del vehículo y no de manera anticipada.

Sin embargo, en medio de la investigación que adelanta la plataforma para esclarecer lo ocurrido, decidió inhabilitar temporalmente la cuenta del conductor. Uber Colombia le dijo a SEMANA que está en contacto con las partes como parte del proceso.

La cuenta en Twitter desde donde la mujer hizo la grave denuncia fue cerrada.