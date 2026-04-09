Se levanta paro de taxistas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá; así fue como llegaron a un acuerdo

Este jueves siguieron las manifestaciones por parte del gremio de taxistas en la capital del país, puntualmente en el aeropuerto El Dorado. Esto como consecuencia de varias inconformidades con respecto al servicio y las tarifas manejadas por parte de la empresa Taxi Imperial.

En horas de la mañana se acercó el gerente operativo de la empresa, Julio Jiménez, al aeropuerto con el fin de buscar una solución a las protestas, pero su presencia fue totalmente rechazada y, al recibir varios gritos, sin poder intervenir, tomó la decisión de retirarse minutos después.

Ante la situación, el empresario tomó la decisión de presentar una renuncia formal con el objetivo del levantamiento del paro.

“Sí, ellos pedían mi renuncia y la verdad yo estaba aquí para ayudarlos. Tenemos unas estrategias en las que hay que recuperar la confianza de la gente para que nos vuelvan a llamar. Quiero seguir siendo empresario y aquí no se pudo lograr. Pero ellos tienen unas peticiones, vamos totalmente a dárselas y esto tiene que continuar”, mencionó Jiménez en diálogo con Noticias Caracol.

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Puntos de negociación para levantar el paro de taxistas

Después de una mesa de negociación y concertación con la gerencia de Taxis Imperial, el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado fue levantado, así lo aseguró Diana Marcela Suárez, vocera de estos conductores en la capital del país.

Aseguró que tocaron 5 puntos clave para tomar la decisión y además asignaron a Valentina Hernández y Jhon Jairo Caro para el manejo general de la compañía.

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Según Suárez, los puntos que trataron fueron: