Se levanta paro de taxistas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá; así fue como llegaron a un acuerdo

Este jueves siguieron las manifestaciones por parte del gremio de taxistas en la capital del país, puntualmente en el aeropuerto El Dorado. Esto como consecuencia de varias inconformidades con respecto al servicio y las tarifas manejadas por parte de la empresa Taxi Imperial.
En horas de la mañana se acercó el gerente operativo de la empresa, Julio Jiménez, al aeropuerto con el fin de buscar una solución a las protestas, pero su presencia fue totalmente rechazada y, al recibir varios gritos, sin poder intervenir, tomó la decisión de retirarse minutos después.
Ante la situación, el empresario tomó la decisión de presentar una renuncia formal con el objetivo del levantamiento del paro.
“Sí, ellos pedían mi renuncia y la verdad yo estaba aquí para ayudarlos. Tenemos unas estrategias en las que hay que recuperar la confianza de la gente para que nos vuelvan a llamar. Quiero seguir siendo empresario y aquí no se pudo lograr. Pero ellos tienen unas peticiones, vamos totalmente a dárselas y esto tiene que continuar”, mencionó Jiménez en diálogo con Noticias Caracol.
Conductores sacaron a gritos a gerente de Taxi Imperial de El Dorado: hay protestas por supuesta competencia desleal #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/5i42nel1Zw— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 9, 2026
Puntos de negociación para levantar el paro de taxistas
Después de una mesa de negociación y concertación con la gerencia de Taxis Imperial, el paro de taxistas en el aeropuerto El Dorado fue levantado, así lo aseguró Diana Marcela Suárez, vocera de estos conductores en la capital del país.
Aseguró que tocaron 5 puntos clave para tomar la decisión y además asignaron a Valentina Hernández y Jhon Jairo Caro para el manejo general de la compañía.
#ATENCIÓN #BOGOTÁ | Se levanta el paro de taxistas en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los conductores llegaron a un acuerdo con la empresa Taxi Imperial. Habla Diana Marcela Suárez, vocera de los taxistas.— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 9, 2026
Vía: @soysebasherrera.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/VIMn7Dqykf
Según Suárez, los puntos que trataron fueron:
- Una retractación oficial por parte de Julio Jiménez por algunas acusaciones con los conductores.
- Desocupar el parqueadero de taxis amarillos con las camionetas vans. Allí solo podrán estar vans y 4 carros de servicio especial.
- Sacar los impulsadores de Taxis Imperial de servicio especial.
- Poner operarios dentro del aeropuerto que promuevan sus servicios.
- Congelación de los nuevos modelos de carros hasta que no haya otra mesa de negociación con Opaín, concesionario encargado de la administración, operación, modernización y mantenimiento del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia.