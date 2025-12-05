Torrencial aguacero en Bogotá este viernes 5 de diciembre: esto reportan

Este viernes, 5 de diciembre, cae un torrencial aguacero en varias zonas de Bogotá, más exactamente en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Suba, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme, según reporta el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Por lo tanto, desde la Secretaría de Movilidad han pedido a los conductores manejar con precaución, para evitar hechos que lamentar.

“Recuerde que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución”, recalcaron desde Movilidad.

#ReporteDeMovilidad | Te contamos cómo se encuentran las vías de Bogotá esta tarde, especialmente en medio de las lluvias que caen sobre varios puntos de la ciudad.



Desde el Ideam habían advertido en su informe diario de pronósticos y alertas hidrometeorológicas que en Bogotá iba a haber cielo mayormente nublado este viernes, 5 de diciembre, con lluvias en diferentes sectores en horas de la tarde, más intensas hacia el sur y centro-oriente.

Así mismo, recalcaron que no se descarta actividad eléctrica.

Entre tanto, según el Ideam, en la noche de este viernes se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado, con persistencia de lluvias en el corredor oriental de la ciudad.

A continuación, el pronóstico para otras ciudades este viernes 5 de diciembre, según el Ideam: