Bogotá

Torrencial aguacero en Bogotá este viernes 5 de diciembre: esto reportan

Las fuertes lluvias caen en varias zonas de la capital del país.

Redacción Nación
5 de diciembre de 2025, 6:37 p. m.
El tráfico en Bogotá en medio de un aguacero, este viernes 5 de diciembre.
El tráfico en Bogotá en medio de un aguacero, este viernes 5 de diciembre.

Este viernes, 5 de diciembre, cae un torrencial aguacero en varias zonas de Bogotá, más exactamente en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Suba, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme, según reporta el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Por lo tanto, desde la Secretaría de Movilidad han pedido a los conductores manejar con precaución, para evitar hechos que lamentar.

Contexto: Max Henríquez anuncia la llegada de lluvias a Colombia: “Un potente frente frío”

“Recuerde que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución”, recalcaron desde Movilidad.

Desde el Ideam habían advertido en su informe diario de pronósticos y alertas hidrometeorológicas que en Bogotá iba a haber cielo mayormente nublado este viernes, 5 de diciembre, con lluvias en diferentes sectores en horas de la tarde, más intensas hacia el sur y centro-oriente.

Así mismo, recalcaron que no se descarta actividad eléctrica.

Entre tanto, según el Ideam, en la noche de este viernes se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado, con persistencia de lluvias en el corredor oriental de la ciudad.

A continuación, el pronóstico para otras ciudades este viernes 5 de diciembre, según el Ideam:

  • Barranquilla: prevalecerá el cielo entre ligera y parcialmente nublado con tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: predominará el tiempo seco con escasa nubosidad; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas en la tarde. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: se prevén condiciones mayormente nubladas con lloviznas y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y la noche. (T. máx.: 26 °C).
  • Tunja: cielo mayormente nublado con posibles lluvias de variada intensidad al final de la tarde y en horas de la noche. (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: cielo mayormente nublado con probabilidad de lloviznas o lluvias en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 26 °C).
  • Cali: se espera nubosidad variable con lloviznas y lluvias intermitentes en diferentes momentos del día. (T. máx.: 28 °C).

