Bogotá

TransMilenio anuncia importante cambio para el Día sin carro y sin moto en Bogotá

Este año la jornada se realizará el jueves 5 de febrero de 2026, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 3:41 p. m.
Nueva jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá.
Nueva jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Bogotá se prepara para una nueva versión del tradicional Día sin carro y sin moto, que este año se realizará el jueves 5 de febrero de 2026, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., según las disposiciones oficiales establecidas por la Alcaldía.

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio
Avanza la jornada del Día sin Carro y Moto en Bogotá.
Ya está programada la jornada del Día sin carro y moto en Bogotá. Foto: @TransitoBogota

Esta jornada, que tiene más de dos décadas como política pública de reducción de emisiones y fomento de medios de transporte sostenibles, busca dinamizar la movilidad urbana mientras se promueve una ciudad menos contaminada y con espacios convertidos temporalmente para peatones y ciclistas.

Uno de los anuncios más relevantes de la administración distrital tiene que ver con la operación del sistema masivo de transporte público. TransMilenio reforzará su capacidad operativa para responder al incremento de demanda que históricamente se registra en esta clase de fechas, cuando millones de personas se movilizan sin vehículo particular.

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje
Día sin carro en Bogotá
Tomas de drone de la ciudad sin carros ni motos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Autoridades confirmaron que tanto los buses troncales como los servicios zonales, alimentadores y duales dispondrán de toda su flota habilitada durante la jornada, con atención especial en las horas de mayor afluencia de pasajeros.

Vehículos

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

Bogotá

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Bogotá

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Bogotá

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Bogotá

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado: testimonio de un familiar podría dar un drástico giro al caso

Bogotá

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Bogotá

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

“TransMilenio dispondrá de toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio público, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentadores y duales. Además, de las 163 caninas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar”, aseguraron desde la entidad.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos. Foto: TransMilenio

Además, el sistema de TransMiCable en Ciudad Bolívar operará con su capacidad completa, mientras que las rutas del SITP (incluidas las alimentadoras, zonales, troncales y duales) amplían su servicio para evitar aglomeraciones en estaciones y portales de mayor tráfico.

Este aumento del servicio tiene como propósito disminuir tiempos de espera y ofrecer alternativas a quienes dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo o estudio.

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las autoridades recuerdan que la restricción incluye vehículos particulares y motos, así como unidades inscritas en el pico y placa solidario o con placas comerciales específicas, y que el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

El llamado es a planear los recorridos con antelación y aprovechar las opciones de transporte colectivo urbano disponibles durante toda la jornada.

Más de Bogotá

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

TransMilenio anuncia importante cambio para el Día sin carro y sin moto en Bogotá

Esta es la joven que contó su experiencia de cómo fue vivir con la mujer que insultó a un repartidor.

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Usuarios denuncian retrasos y rutas insuficientes del MÍO en el Día sin carro. Fotos: Jorge Orozco/ El País

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Puente de la calle 6 en Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

El docente Neill Felipe Cubides.

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado: testimonio de un familiar podría dar un drástico giro al caso

Domiciliario insultado por mujer en Bogotá.

Reapareció el domiciliario insultado por la ‘doctora Liliana’ y envió nuevo mensaje: “Yo no pido disculpas”

Mujer que trabaja en una fábrica de reciclaje clasificando algunas botellas y luciendo muy feliz - conceptos ambientales

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

Noticias Destacadas