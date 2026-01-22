TransMilenio anuncia importante cambio para el Día sin carro y sin moto en Bogotá

Bogotá se prepara para una nueva versión del tradicional Día sin carro y sin moto, que este año se realizará el jueves 5 de febrero de 2026, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., según las disposiciones oficiales establecidas por la Alcaldía.

Ya está programada la jornada del Día sin carro y moto en Bogotá. Foto: @TransitoBogota

Esta jornada, que tiene más de dos décadas como política pública de reducción de emisiones y fomento de medios de transporte sostenibles, busca dinamizar la movilidad urbana mientras se promueve una ciudad menos contaminada y con espacios convertidos temporalmente para peatones y ciclistas.

Uno de los anuncios más relevantes de la administración distrital tiene que ver con la operación del sistema masivo de transporte público. TransMilenio reforzará su capacidad operativa para responder al incremento de demanda que históricamente se registra en esta clase de fechas, cuando millones de personas se movilizan sin vehículo particular.

Tomas de drone de la ciudad sin carros ni motos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Autoridades confirmaron que tanto los buses troncales como los servicios zonales, alimentadores y duales dispondrán de toda su flota habilitada durante la jornada, con atención especial en las horas de mayor afluencia de pasajeros.

“TransMilenio dispondrá de toda la flota vinculada disponible para la prestación del servicio público, es decir, 10.482 buses troncales, TransMiZonal, alimentadores y duales. Además, de las 163 caninas disponibles de TransMiCable, en Ciudad Bolívar”, aseguraron desde la entidad.

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos. Foto: TransMilenio

Además, el sistema de TransMiCable en Ciudad Bolívar operará con su capacidad completa, mientras que las rutas del SITP (incluidas las alimentadoras, zonales, troncales y duales) amplían su servicio para evitar aglomeraciones en estaciones y portales de mayor tráfico.

Este aumento del servicio tiene como propósito disminuir tiempos de espera y ofrecer alternativas a quienes dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo o estudio.

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las autoridades recuerdan que la restricción incluye vehículos particulares y motos, así como unidades inscritas en el pico y placa solidario o con placas comerciales específicas, y que el incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

El llamado es a planear los recorridos con antelación y aprovechar las opciones de transporte colectivo urbano disponibles durante toda la jornada.