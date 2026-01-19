Bogotá

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

La entidad abrió nuevas opciones dentro del esquema de recaudo. Los beneficios para poblaciones específicas seguirán vigentes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 8:05 p. m.
El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.
El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos. Foto: TransMilenio

Durante años, la tarjeta TuLlave fue el único pasaporte para entrar al Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. Sin embargo, en 2026 esto ha empezado a cambiar.

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. Foto: Alcaldía de Bogotá

TransMilenio activó un nuevo esquema de recaudo que permite a los usuarios pagar el pasaje directamente con tarjetas bancarias y dispositivos móviles, sin necesidad de portar el plástico tradicional.

La implementación hace parte de un plan de modernización tecnológica que busca ampliar las opciones de acceso al sistema y responder a las nuevas dinámicas de pago.

Crece polémica en diferentes sectores políticos por incremento del pasaje de TransMilenio en Bogotá
Tarjeta Tu Llave para el aceeso al sistema TransMilenio.
Tarjeta Tu Llave para el aceeso al sistema TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá

En varias estaciones estratégicas de la ciudad ya operan torniquetes con validadores electrónicos capaces de leer tarjetas de débito y crédito de redes internacionales, así como billeteras digitales desde celulares y relojes inteligentes.

Bogotá

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Bogotá

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

Bogotá

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Bogotá

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Bogotá

Bogotá enfrenta un déficit policial y refuerza el debate sobre seguridad y tecnología: “Las cifras hablan de la magnitud del problema”

Bogotá

Así era la megacancha de fútbol que se estaba construyendo dentro de la reserva Thomas Van der Hammen

Bogotá

Solo el 10% de los andenes de Bogotá está en buen estado: estas son las localidades más afectadas

Bogotá

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Bogotá

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, a la fecha, los usuarios pueden encontrar validadores de pasajes instalados en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá y Portal Norte, Unicervantes.

Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje
Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.
Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Esta infraestructura permite que el pasajero simplemente acerque su tarjeta de débito o crédito de las franquicias Mastercard y Visa al lector del torniquete, el cual cuenta con una tecnología de seguridad cifrada que es validada de forma inmediata por la red bancaria.

También se podrá pagar con dispositivos móviles donde estén habilitadas las billeteras digitales. El funcionamiento es sencillo: el usuario acerca su medio de pago al lector y el sistema autoriza la transacción en tiempo real. El proceso tarda apenas segundos y no requiere recargas previas ni filas en puntos físicos.

Es oficial: Distrito confirmó el valor de la nueva tarifa de TransMilenio que regirá desde el 14 de enero
TransMilenio
Así avanza la transformación tecnológica de TransMilenio Foto: Transmilenio, API

Según el operador, esta alternativa apunta a mejorar la experiencia de viaje, especialmente para quienes usan el sistema de manera ocasional o no cuentan con saldo disponible en su tarjeta personalizada.

No obstante, el nuevo modelo no elimina ni reemplaza la tarjeta TuLlave. Por el contrario, la administración del sistema insiste en que el recaudo abierto es un complemento.

Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas.
Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los beneficios tarifarios continúan ligados al uso de la tarjeta oficial, entre ellos los transbordos sin costo adicional dentro del tiempo establecido y los descuentos dirigidos a poblaciones priorizadas, como adultos mayores y personas con discapacidad.

Otro aspecto clave es la seguridad. Las transacciones se realizan bajo estándares bancarios internacionales, lo que garantiza la protección de la información financiera del usuario. Además, el sistema no almacena datos sensibles en los validadores instalados en estaciones y portales.

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP
Sistema Integrado de Transporte Público - SITP Foto: Secretaría de Movilidad

La apuesta de TransMilenio se alinea con experiencias implementadas en sistemas de transporte de grandes ciudades del mundo, donde el pago abierto ha reducido barreras de acceso y facilitado la integración con servicios financieros digitales.

Más de Bogotá

Neill Felipe Cubides Ariza es profesor de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia.

Hallan muerto a profesor de la Universidad Externado que había desaparecido en Bogotá

Sospechoso recibió un disparo en la cabeza (imagen de referencia - pistola apuntando).

Atentado a bala deja una persona herida en el sur de Bogotá; esto se sabe

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Estas son las nuevas opciones, diferentes a la tarjeta Tu Llave, para pagar los pasajes del TransMilenio

Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá.

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Las imágenes de "Liliana" que publicó en TikTok el joven agredido

Se conocen detalles de la agresión de “Liliana” a un domiciliario de Rappi: “Quería que le dijera doctora”

Nelson Cubides, exconcejal de Bogotá y experto en innovación tecnológica y educativa

Bogotá enfrenta un déficit policial y refuerza el debate sobre seguridad y tecnología: “Las cifras hablan de la magnitud del problema”

Intervención ilegal en la Reserva Thomas Van der Hammen.

Así era la megacancha de fútbol que se estaba construyendo dentro de la reserva Thomas Van der Hammen

Dangerously uneven gray concrete paving tiles on a city sidewalk

Solo el 10% de los andenes de Bogotá está en buen estado: estas son las localidades más afectadas

Esta es la misma mujer que protagonizó el hecho con el domiciliario de la pizza.

Aparece nuevo video de mujer que agredió a domiciliario; también increpó a trabajadoras de un Carulla: “¿Usted sí estudió?"

La candidata denunció que, mientras realizaba actividades de campaña, fue increpada por un ciudadano que la tildó de “ratera”.

Candidata a la Cámara por Bogotá denuncia que fue increpada por un ciudadano mientras hacía campaña: “Eso es lo que ofrece la izquierda”

Noticias Destacadas