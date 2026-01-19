Durante años, la tarjeta TuLlave fue el único pasaporte para entrar al Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. Sin embargo, en 2026 esto ha empezado a cambiar.

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. Foto: Alcaldía de Bogotá

TransMilenio activó un nuevo esquema de recaudo que permite a los usuarios pagar el pasaje directamente con tarjetas bancarias y dispositivos móviles, sin necesidad de portar el plástico tradicional.

La implementación hace parte de un plan de modernización tecnológica que busca ampliar las opciones de acceso al sistema y responder a las nuevas dinámicas de pago.

Tarjeta Tu Llave para el aceeso al sistema TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá

En varias estaciones estratégicas de la ciudad ya operan torniquetes con validadores electrónicos capaces de leer tarjetas de débito y crédito de redes internacionales, así como billeteras digitales desde celulares y relojes inteligentes.

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, a la fecha, los usuarios pueden encontrar validadores de pasajes instalados en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá y Portal Norte, Unicervantes.

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Esta infraestructura permite que el pasajero simplemente acerque su tarjeta de débito o crédito de las franquicias Mastercard y Visa al lector del torniquete, el cual cuenta con una tecnología de seguridad cifrada que es validada de forma inmediata por la red bancaria.

También se podrá pagar con dispositivos móviles donde estén habilitadas las billeteras digitales. El funcionamiento es sencillo: el usuario acerca su medio de pago al lector y el sistema autoriza la transacción en tiempo real. El proceso tarda apenas segundos y no requiere recargas previas ni filas en puntos físicos.

Así avanza la transformación tecnológica de TransMilenio Foto: Transmilenio, API

Según el operador, esta alternativa apunta a mejorar la experiencia de viaje, especialmente para quienes usan el sistema de manera ocasional o no cuentan con saldo disponible en su tarjeta personalizada.

No obstante, el nuevo modelo no elimina ni reemplaza la tarjeta TuLlave. Por el contrario, la administración del sistema insiste en que el recaudo abierto es un complemento.

Los pasajes deben ser activados cada mes en las tarjetas TuLlave personalizadas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los beneficios tarifarios continúan ligados al uso de la tarjeta oficial, entre ellos los transbordos sin costo adicional dentro del tiempo establecido y los descuentos dirigidos a poblaciones priorizadas, como adultos mayores y personas con discapacidad.

Otro aspecto clave es la seguridad. Las transacciones se realizan bajo estándares bancarios internacionales, lo que garantiza la protección de la información financiera del usuario. Además, el sistema no almacena datos sensibles en los validadores instalados en estaciones y portales.

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP Foto: Secretaría de Movilidad

La apuesta de TransMilenio se alinea con experiencias implementadas en sistemas de transporte de grandes ciudades del mundo, donde el pago abierto ha reducido barreras de acceso y facilitado la integración con servicios financieros digitales.