Un joven de 19 años fue asesinado en el barrio Salitre de Bogotá, al parecer, en medio de un atraco

Bogotá no se recupera aún del feminicidio ocurrido el pasado domingo 14 de mayo, Día de la Madre, en el centro comercial Unicentro, al norte de la ciudad, cuando nuevamente se presenta un asesinato en otro punto de la ciudad, en la que un hombre habría perdido la vida producto, aparentemente, de un robo.

El asesinato se presentó en el barrio Ciudad Salitre, más exactamente cerca de la Avenida Esperanza con carrera 69, en el occidente de la capital de la República. La víctima sería un muchacho de apenas 19 años, que transitaba por este importante sector residencial de Bogotá, cuando fue interceptado por su asesino.

Las versiones preliminares indican que los presuntos responsables del asesinato fueron varios hombres armados que detuvieron al joven para quitarle una maleta con la que iba caminando. En medio del atraco, se habría presentado un forcejeo que provocó que uno de los presuntos ladrones dispara en la cara del muchacho.

Al parecer los asaltantes iban detrás de una gran cantidad de dinero que transportaba joven en su maleta que no pudieron quitarle en el forcejeo. Sin embargo, las autoridades informaron que al revisar la maleta de la víctima solo había libros y objetos personales, por lo que existe la hipótesis de que los ladrones se habrían confundido a la ahora de abordar al muchacho.

Los hechos ocurrieron en Ciudad Salitre, en Bogotá. Foto: Guillermo Torres Reina / Revista SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Luego de recibir el disparo en el rostro, el joven fue trasladado de manera inmediata a la Clínica Colombia, pero lamentablemente los esfuerzos fueron en vano, ya que minutos después falleció. Por el momento los hechos siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades, por lo que en las próximas horas se espera un reporte oficial.

Comunidad enardecida linchó a presunto ladrón en Bogotá

Los hechos de inseguridad se han vuelto comunes en Bogotá. Cada día se conocen casos en los que los ciudadanos denuncian haber sido víctimas de delincuentes y, ante la ira que esto les produce, algunos deciden tomar acción con la denominada ‘justicia por mano propia’.

Aunque las autoridades hacen constantes llamados para que los ciudadanos se mantengan al margen de este tipo de situaciones, el rechazo a la criminalidad ha hecho que algunos hagan caso omiso y opten por atacar físicamente a los maleantes para defenderse.

En esta oportunidad, en video quedó registrado el momento en que varios hombres arremetieron contra un presunto ladrón. Con puños, patadas, un cinturón y el casco de una motocicleta, los ciudadanos le propinaron numerosos golpes.

Los ciudadanos han tomado la "justicia por mano propia" como defensa ante los ladrones. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

El presunto delincuente trataba de protegerse y no se paraba del piso, pero la comunidad no cesó su ataque y continuó con el linchamiento. Posteriormente, el sujeto se alejó, pero otro hombre no le permitió escapar hasta que llegaran las autoridades.

Finalmente, las imágenes muestran cuando otro hombre se acercó, llevando un machete en sus manos. No obstante, las personas que estaban en el lugar lo disuadieron para que no lo utilizara, previniendo que el linchamiento evolucionara a un escenario de mayor gravedad.

Caso de sicariato en el barrio Altamira

En un acto de violencia que ha generado conmoción en la ciudad, un hombre fue víctima de un fatal ataque sicarial este martes, 16 de mayo, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima sería un hombre de unos 30 años, quien habría recibido múltiples disparos por parte de los sicarios. La víctima perdió la vida de manera instantánea.

Aunque se desconoce la identidad del conductor en este momento, una primera hipótesis había indicado que se trataba de un conductor de TransMilenio debido a su vestimenta, que coincidía con los colores distintivos del personal de la empresa. Sin embargo, TransMilenio le confirmó a SEMANA que no se trata de un trabajador del sistema masivo y que no ocurrió cerca al Portal del 20 de Julio.

“TransMilenio lamenta profundamente el hecho de violencia que se presentó esta tarde, donde se registró la muerte de un hombre, en la localidad de San Cristóbal. Así mismo, precisa que la persona fallecida no es colaborador del sistema y los hechos no tuvieron lugar en ningún portal, estación o inmediaciones sistema”, aseguró.

Sicarios el país - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las autoridades se encuentran realizando labores de levantamiento del cuerpo y llevando a cabo la investigación para determinar los motivos detrás de este trágico suceso. El hecho tuvo lugar específicamente en el barrio Altamira, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

Para tratar de esclarecer lo ocurrido, los uniformados revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y recopilarán testimonios de quienes estaban presentes con el fin de identificar y capturar a los responsables de este acto violento.

La noticia de este nuevo episodio de violencia ha dejado consternada a la comunidad del sur de la capital, que pide se aclare lo que pasó.