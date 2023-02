Video | Un guardia de seguridad se apropia de TransMilenio para evitar colados

A través de las redes sociales se ha vuelto viral un compilado de videos de un hombre que se coloca un uniforme de celador con el objetivo de enfrentar a las personas que ingresan a TransMilenio sin pagar el pasaje.

Se trata de un creador de contenido, identificado como El conquista TV, el cual ha llamado a su personaje el ‘Vigilante loco’ y ha logrado grabar diferentes episodios, donde asegura que su principal propósito es que las personas tengan cultura ciudadana.

Sin embargo, su iniciativa ha pasado por diferentes situaciones que le han impedido continuar, ya que afirma que ha recibido varias amenazas.

Vigilante regaña a los usuarios que no pagan el pasaje. - Foto: Captura de pantalla Facebook El conquista tv

“Hace mucho no subo nada porque está en riesgo mi integridad física y por eso he dejado de grabar, pero si recibo su apoyo me voy a motivar”, indicó.

No obstante, les plantea la posibilidad a sus seguidores de continuar con el personaje, por el hecho de que, según él, el mensaje siempre debe ser directo, siendo una de las razones de la molestia de varias personas.

“Mi idea es crear cultura ciudadana, que empecemos a pensar diferente y nuestros hijos también, no les prometo nada, pero ustedes me motivan a seguir. Para cambiar el país hay que empezar por uno”, agregó.

Así como hay personas que lo han amenazado, varios usuarios en TikTok y Facebook se han encargado de felicitarlo, a tal punto de asegurar que debería ser contratado por el sistema masivo de transporte, debido a que se enfrenta a los ciudadanos que se cuelan en el TransMilenio.

“Aplaudo a este señor y lo felicito”; “Esto sí es contenido”; “Me encanta que eduque a la gente”; “Que Claudia López lo contrate”; “Eso es lo que debemos buscar”; “Esa es la gente que se necesita tener en las estaciones de TransMilenio” y “Alguien debe reconocer esa labor” son algunos de los comentarios que recibe.

TransMilenio. - Foto: Nicolas Linares

Asimismo, sus frases han logrado ser virales y han hecho que el hombre tenga reconocimiento por las insistentes peleas con los demás ciudadanos, para que se respete el sistema.

Despistado en TransMilenio estrenó puertas anticolados

Uno de los principales problemas para las finanzas de TransMilenio son los colados, problemática que no solo es protagonizada por quienes se saltan el torniquete a la entrada de los portales y estaciones, sino por los imprudentes que ingresan sin pagar por las puertas laterales de los paraderos ubicados a lo largo de las troncales.

Para intentar frenar este fenómeno, el sistema ordenó la instalación de unas puertas mucho más robustas y resistentes para que los usuarios del sistema no puedan abrirlas mientras no haya buses detenidos recogiendo pasajeros, y para que los colados, que se saltan hacia la estación para evitar pagar el pasaje, tampoco puedan activarlas desde el exterior.

Precisamente cuando los medios de comunicación entrevistaban al gerente de TransMilenio, Orlando Santiago Cely, para que diera detalles sobre la instalación de esta nueva infraestructura, un ciudadano despistado fue el primero en comprobar que estas nuevas puertas sí funcionan.

Mientras se inauguraban las puertas anticolados en TransMielnio, un despistado comprobó que sí eran efectivas. - Foto: Captura de pantalla de video publicado por @csanabria

Ante las cámaras y las autoridades del sistema, el hombre saltó hacia una de las estaciones e intentó abrir las puertas y, como era de esperarse, no pudo ingresar de manera fraudulenta al sistema. La gente que se percató del hecho intentó advertirle que estaba ante un nuevo mecanismo que no le iba a permitir lograr su cometido, pero el hombre insistió y fi nalmente terminó dándose por vencido.

“Colado, Colado. No ve que las puertas no abren. Colado, pague”, le gritaron en plena Avenida Caracas al hombre que intentó colarse en TransMilenio.

#BogotáAhora Entrevistando al gerente de @Transmilenio @OrlandoSantiagC, sobre la instalación de las puertas automáticas anticolados, sorprendimos a un ciudadano, que arriesgando su vida, intentó entrar a la estación evadiendo el pago, las nuevas puertas no lo permitieron. pic.twitter.com/YVmME9SmSn — Carlos Alvarez (@bogotaampm) February 15, 2023

Sobre las nuevas puertas, Santiago Cely explicó que cuentan con una tecnología más avanzada que hace que esta infraestructura actúe con mucha más fuerza y oponga una mayor resistencia a quienes intenten abrirlas de forma fraudulenta.

También explicó que se escogieron varias estaciones en las que se identificó mayor presencia de colados, en especial seis de ellas que están ubicadas sobre la troncal de la Caracas.

El gerente de TransMilenio aclaró que además de combatir a los colados, también buscan disminuir la accidentalidad que involucra a las personas que intentan colarse y que son atropelladas por los articulados en medio de estas maniobras.