Abren investigación contra agente de tránsito involucrado en muerte de motociclista en Bucaramanga que desató fuertes disturbios

La muerte del motociclista Daniel Ibáñez, en la ciudad de Bucaramanga, desató una oleada de protestas y disturbios sin precedentes este miércoles. El joven, de 21 años de edad, murió en un accidente en el que estaría involucrado un agente de tránsito.

Ante las dudas que hay sobre las causas del accidente ocurrido en uno de los carriles del sistema de transporte Metrolínea, y los reclamos de motociclistas y los familiares de Ibáñez, las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Así lo confirmó este jueves el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. La investigación será adelantada en dos frentes: el disciplinario y el penal.

“Iniciamos investigación disciplinaria al agente de tránsito involucrado en los hechos lamentables de ayer que nos dejan un joven fallecido en la vía Floridablanca - Bucaramanga. Ya ha rendido declaraciones ante la Fiscalía. Solicité avanzar de manera URGENTE en la investigación para esclarecer los hechos”, aseguró el mandatario.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el motociclista presuntamente intentó evadir un control de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) en el sector del Diamante. El joven habría hecho caso omiso a la señal de pare y justo cuando aceleró, para presuntamente escapar del lugar, perdió el control del vehículo y cayó abruptamente sobre la vía; el fuerte golpe que recibió en la cabeza le quitó la vida de forma inmediata.

Agentes de tránsito adelantaban operativos de control. - Foto: Suministrada.

“Testigos en el lugar afirman que el hecho se presentó cuando el motociclista transitaba por el carril exclusivo y se percató de un puesto de control. Al intentar salirse y evadir a la autoridad, perdió el control de su motocicleta y chocó violentamente contra el pavimento, por lo cual lamentamos el suceso y hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del motociclista”, dijo Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga.

Quienes presenciaron el impactante accidente, de inmediato reaccionaron. Mientras un grupo de personas intentó en vano auxiliar al motociclista, otros intentaron hacer justicia por mano propia e intentaron linchar a los agentes de tránsito que estaban desarrollando el operativo, pues aseguran el accidente fue provocado por ellos.

“Ese man (agente de tránsito) mató al pelado, le lanzó un cono, yo iba pasando cuando lo hizo caer; el muchacho voló. Los de Tránsito mataron al pelado, ese man es un asesino”, dijo en medio de la rabia e indignación un testigo del hecho.

¿Quién era Daniel Ibáñez?

El joven de 21 años, quien estaba próximo a cumplir un año más de vida el 28 de octubre, era oriundo de Floridablanca, Santander, aunque actualmente se encontraba trabajando en una joyería ubicada al oriente de Bucaramanga.

Daniel era egresado del Colegio Gabriela Mistral y cursó varios semestres de Topografía en el Sena del municipio de Villeta, Cundinamarca. Era hijo de Isaura Ibáñez y había utilizado los apellidos de su progenitora, ya que era madre soltera.

Daniel Ibáñez murió en un accidente de tránsito registrado en autopista de Bucaramanga. - Foto: Tomado de redes sociales

Además de trabajar, también se encontraba estudiando inglés, puesto que esperaba con ansias visitar a su madre, quien está en Estados Unidos. De hecho, en anteriores ocasiones ya había ido a dicho país, sin embargo, esta vez estaba a la espera de la legalización de sus papeles para poder migrar de manera legal.

Familia pide justicia

Luego del siniestro donde perdió la vida, su hermana, Camila Ibáñez, publicó a través de su cuenta de Facebook un mensaje contundente contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga:

“¡Buenas tardes, los quiero invitar a todos el día de hoy a que me ayuden por favor a que la muerte de mi hermano Daniel Ibáñez no quede impune, que se haga justicia porque por eso este país está como está, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, mi hermano iba a trabajar como todos los días, era una persona muy valiosa, las personas que lo conocían pueden decir lo mismo, esto no justifica que le hayan lanzado un CONO y desgraciadamente le quitaron la vida!”(sic), se lee en el texto.

Versiones señalan que al motociclista le lanzaron un cono y que esto provocó el accidente en el que murió. - Foto: Tomado de Facebook Daniel Ibáñez

La publicación finaliza explicando que su muerte no puede quedar impune y que debe hacerse justicia para que Daniel pueda descansar en paz. Así mismo, Camila convocó una movilización en Floridablanca, municipio de donde era oriundo.