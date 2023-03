Asocarba dejará de vender carne en Barrancabermeja y entra en paro: ¿qué exigen?

Gremio asegura que les están cobrando un impuesto que no les corresponde.

La Asociación de Expendedores de Carne en Barrancabermeja (Asocarba) anunció el cese de sus actividades en este municipio santandereano, debido a los altos precios que ahora deben pagar en cuanto a impuestos y cuota de sacrificio por parte de la planta de beneficio animal Frigomag.

De acuerdo con los voceros de Asocarba, en el Puerto Petrolero los distribuidores de carne deben pagar más de 235 mil pesos por sacrificio, con transporte incluido, valor que está por encima de los costos que se generan en otras ciudades intermedias del país.

“Necesitamos que, por favor, sea reconsiderado el valor de la guía en 16 mil pesos; que nos descuenten el Fedegan, que no nos compete, en 29 mil pesos y el valor de la carne en canal en 10 mil pesos para un total de 55 mil pesos”, explicó Fabián Parra, un expendedor de carne.

A los integrantes de este gremio, en los últimos meses, les han cobrado presuntamente de forma irregular la Cuota de Fomento Ganadero establecida por la Ley 89 del 10 de diciembre de 1993, la cual establece un “equivalente al 0.5% sobre el precio del litro de leche vendido por el productor, y al 50% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del sacrificio”, según explica el Ministerio de Agricultura.

“Nosotros como expendedores no estamos en capacidad de pagar la Cuota de Fomento y la ley no nos puede obligar a pagar, porque nosotros no somos ni productores de carne ni de leche, solo somos comercializadores de carne”, agregó Parra.

Asocarba aseguró que no continuará pagando el impuesto de Fomento. Así mismo, llamado a los dirigentes de Frigomag para que regulen el costo de la guía, esto con el propósito de tener un precio competitivo en comparación con otras plantas y regiones del país.

Desde este martes el cese de actividades del gremio de carnes es indefinido, por lo cual piden a las autoridades locales y departamentales que se instalen mesas de diálogo para llegar a una solución y evitar afectaciones tanto a la comunidad como a los integrantes del Asocarba.

“Le hago el llamado a los entes gubernamentales, al alcalde para que nos apoyen y nos ayuden a controlar el ingreso de carnes ilegales que se van apoderar de la ciudad por este cese de actividades, para que esto no se convierta en una problemática de salud pública. También necesitamos un apoyo o subsidio para el proceso de nosotros como expendedores de carne al momento de pagar la guía de sacrificio”.

¿Se volvió un lujo comer carne?

El aumento de precios en el país es sin duda un tema que tiene contra las cuerdas a la economía nacional, no solo a nivel macro, sino también en lo que concierne a la economía de bolsillo, puesto que los hogares están teniendo que hacer cada vez más piruetas para lograr que el dinero alcance a fin de mes, modificando sus hábitos de consumo y priorizando lo más importante, mientras que todo se pone más caro y la gente se pregunta cuándo empezará a ceder este indicador.

De acuerdo con los resultados del Índice de Precios al Consumidor entregados por el Dane, cinco sectores se ubicaron por encima del promedio nacional: Transporte (3,98 %), Restaurantes y hoteles (3,11 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,46 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,29 %) y, por último, Bienes y servicios diversos (1,92 %).

Ahora bien, en lo que respecta a los alimentos, esta autoridad estadística destaca que no ceden en su escalada alcista y por el contrario se ponen cada vez más caros, siendo la carne de res y sus derivados la que más está presionando esta subida que tiene cada vez más preocupados a los hogares colombianos, por los impactos negativos que está generando sobre sus bolsillos, que ya están cerca de reventar.