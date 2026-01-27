Hombre atacó a machete a sus papás en Bucaramanga; los vecinos reaccionaron y tomaron la justicia por mano propia

En el asentamiento Bendición de Dios, un populoso sector de Bucaramanga, aún se habla de la tragedia de los García Antequera.

El domingo en la noche, las autoridades hallaron en las afueras de una vivienda de la manzana 74 a José David García Antequera, de 35 años.

El hombre, se dice en la zona, fue encontrado en muy mal estado, con las manos atadas y con múltiples golpes ocasionados con diferentes objetos contundentes. No sobrevivió a la brutal paliza que un grupo de vecinos le propinó, a pesar de haber sido trasladado a un centro asistencial cercano.

Pero, ¿por qué lo golpearon de una manera tan cruel? En el barrio se dice que hacia las 9:50 de la noche del domingo, José David llegó a su casa y, sin pronunciar palabra alguna, atacó con un machete a su papá, Miguel Ángel García Castro, de 86 años, y a su mamá, Luisa Antequera Llanes, de 63.

A ambos les provocó graves lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Según divulgó el medio local Vanguardia, “ante los gritos de auxilio y la indignación, la comunidad alertó a las autoridades y, al mismo tiempo, reaccionó contra el agresor, quien fue reducido por varios vecinos”.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó lo ocurrido.

“Esta persona atentó contra sus padres, ambos de la tercera edad. Los habitantes del barrio lo sacaron de la residencia, lo amarraron, lo golpearon y le quitaron la vida. Totalmente reprochable tanto la primera agresión como la toma de justicia por mano propia en el barrio”, dijo el oficial.

La mamá, según Vanguardia, sufrió “tres heridas abiertas, una de ellas en la cabeza con hundimiento óseo, además de lesiones en el brazo y la mano izquierda. Fue trasladada inicialmente al Hospital Local del Norte y luego remitida al Hospital Universitario de Santander, HUS, debido a la gravedad de su estado”.

El papá, por su parte, fue alcanzado por el machete en la cabeza, el cuello y uno de sus brazos y también tuvo que ser trasladado al mismo centro médico.

Según versiones de la familia, recogidas por Vanguardia, José David “padecía esquizofrenia y en el pasado ya había intentado agredir a sus padres, situación que incluso había sido denunciada ante la Fiscalía”.