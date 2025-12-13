Impresionante incendio en barrio de Bucaramanga dejó más de 40 viviendas afectadas

Un incendio de grandes proporciones afectó en la noche del 12 de diciembre al asentamiento conocido como 12 de Octubre, en el sector Las Pilas, de la comuna 4 de Bucaramanga. Las primeras versiones oficiales coinciden en que la emergencia consumió decenas de viviendas y dejó personas heridas.

Los hechos se reportaron alrededor de las 9:30 p.m., según las autoridades. Vecinos avisaron a las autoridades tras observar columnas de humo y las llamas que avanzaban con rapidez por viviendas de material ligero. Bomberos y Defensa Civil acudieron al lugar para evacuar e intentar acabar con el fuego.

Según el cuerpo de bomberos, la emergencia fue controlada aproximadamente a las 1:00 a. m. del sábado 13 de diciembre. La Policía de Bucaramanga informó que el Cuerpo de Bomberos, con apoyo de estaciones del área metropolitana, apagó los frentes principales y procedió a revisión de puntos calientes.

Toda mi solidaridad con los afectados por el incendio en el barrio 12 De Octubre de Bucaramanga.



Dios bendiga a todas las familias y nuestros Bomberos que atienden la emergencia. pic.twitter.com/7t3o5tJlWj — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) December 13, 2025

Hasta el momento no se ha dado una cifra oficial de viviendas afectadas. Sin embargo, los reportes preliminares hablan de entre 20 y 50 viviendas, en su mayoría construcciones subnormales y de material liviano, lo que facilitó la propagación del incendio.

Entre los afectados que requirieron atención hospitalaria se encuentran Víctor Rincón Ñañez, de 61 años, quien sufrió quemaduras de grado 3 en aproximadamente el 35 % de su cuerpo y fue remitido al Hospital Universitario; Yesid Pérez Gutiérrez, de 43 años, con quemaduras graves de grado 3 que afectaron alrededor del 40% de su cuerpo y permanece en la UCI del mismo centro; y Óscar Iván González Fuentes, de 29 años, quien fue atendido por inhalación de gases en el Hospital del Norte y posteriormente dado de alta.

Adicionalmente, se informó que al menos un bombero de Cuerpo Oficial sufrió una lesión en una mano y fue atendido; Defensa Civil reportó el traslado de otra persona a la Clínica Chicamocha por una contusión en la mano derecha.

Entre las hipótesis preliminares está la quema de basura fuera de control como posible origen del incendio. Sin embargo, las autoridades han señalado que la causa exacta está en materia de investigación y que la Fiscalía ha tomado intervención.

En el lugar actuaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga con apoyo de estaciones del área metropolitana. También intervinieron Defensa Civil y equipos de la Secretaría del interior y de Gestión del Riesgo municipales.