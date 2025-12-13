Suscribirse

Nación

Impresionante incendio en barrio de Bucaramanga dejó más de 40 viviendas afectadas

Los hechos se reportaron el viernes 12 de diciembre, alrededor de las 9:30 p. m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de diciembre de 2025, 1:01 p. m.
El incendio habría sido controlado en horas de la madrugada.
El incendio habría sido controlado en horas de la madrugada. | Foto: Redes sociales: Jaime Andrés Beltrán

Un incendio de grandes proporciones afectó en la noche del 12 de diciembre al asentamiento conocido como 12 de Octubre, en el sector Las Pilas, de la comuna 4 de Bucaramanga. Las primeras versiones oficiales coinciden en que la emergencia consumió decenas de viviendas y dejó personas heridas.

Los hechos se reportaron alrededor de las 9:30 p.m., según las autoridades. Vecinos avisaron a las autoridades tras observar columnas de humo y las llamas que avanzaban con rapidez por viviendas de material ligero. Bomberos y Defensa Civil acudieron al lugar para evacuar e intentar acabar con el fuego.

Contexto: Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

Según el cuerpo de bomberos, la emergencia fue controlada aproximadamente a las 1:00 a. m. del sábado 13 de diciembre. La Policía de Bucaramanga informó que el Cuerpo de Bomberos, con apoyo de estaciones del área metropolitana, apagó los frentes principales y procedió a revisión de puntos calientes.

Hasta el momento no se ha dado una cifra oficial de viviendas afectadas. Sin embargo, los reportes preliminares hablan de entre 20 y 50 viviendas, en su mayoría construcciones subnormales y de material liviano, lo que facilitó la propagación del incendio.

Entre los afectados que requirieron atención hospitalaria se encuentran Víctor Rincón Ñañez, de 61 años, quien sufrió quemaduras de grado 3 en aproximadamente el 35 % de su cuerpo y fue remitido al Hospital Universitario; Yesid Pérez Gutiérrez, de 43 años, con quemaduras graves de grado 3 que afectaron alrededor del 40% de su cuerpo y permanece en la UCI del mismo centro; y Óscar Iván González Fuentes, de 29 años, quien fue atendido por inhalación de gases en el Hospital del Norte y posteriormente dado de alta.

Contexto: Escándalo en Bucaramanga: reeligieron al gerente del Acueducto a espaldas del alcalde encargado

Adicionalmente, se informó que al menos un bombero de Cuerpo Oficial sufrió una lesión en una mano y fue atendido; Defensa Civil reportó el traslado de otra persona a la Clínica Chicamocha por una contusión en la mano derecha.

Entre las hipótesis preliminares está la quema de basura fuera de control como posible origen del incendio. Sin embargo, las autoridades han señalado que la causa exacta está en materia de investigación y que la Fiscalía ha tomado intervención.

Contexto: Se conoce el video del momento exacto en que se desató balacera en un centro comercial de Bucaramanga: policía y ladrón murieron

En el lugar actuaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga con apoyo de estaciones del área metropolitana. También intervinieron Defensa Civil y equipos de la Secretaría del interior y de Gestión del Riesgo municipales.

Tras controlar el fuego se avanzó en la revisión de puntos calientes y en la recolección de escombros; la autoridad municipal informó que se inició un censo para identificar damnificados y precisar la magnitud del daño.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Teo Gutiérrez le cobró a famoso periodista por la goleada de Junior: “Te lo digo de frente”

2. Hay alerta en Caquetá y Putumayo ante anuncio de paro armado por las disidencias de las Farc; Procuraduría pide acciones preventivas

3. Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, rompió el silencio: defendió su salida del país

4. Jhon Arias dio su veredicto de la Selección Colombia en el Mundial 2026: dijo cuál es el objetivo

5. María Corina Machado se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: “Apoyaré hasta que Maduro comprenda que debe irse”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BucaramangaIncendioBomberos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.