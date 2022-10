Investigan envenenamiento masivo de perros en zona rural de Bucaramanga

Trasladar al animal de manera inmediata a un centro veterinario para que sea asistido y no se complique su afección que le provoque la muerte.

Si el animal no consumió sustancias, tales como hipoclorito o cloro, y sus vías respiratorias se encuentran en buen estado, se puede proseguir a inducir a un vómito para expulsar la sustancia ingerida. Si esto no es así, no se aconseja realizarlo.