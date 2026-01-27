Nación

Paro de maestros en Santander del miércoles 28 de enero: razones, horarios de las movilizaciones y puntos de encuentro

La movilización se desarrollará durante todo el día y tendrá impactos directos en la jornada escolar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

27 de enero de 2026, 10:12 p. m.
Paro me maestros en Santander.
Paro me maestros en Santander. Foto: León Darío Peláez

Este miércoles 28 de enero, docentes y sectores sindicales del departamento de Santander participarán en una jornada de movilización que incluirá una protesta central en la ciudad de Bucaramanga.

La actividad fue convocada por el Sindicato de Educadores de Santander y se enmarca en las discusiones nacionales sobre salario, sistema pensional y garantías para el ejercicio sindical.

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

La movilización se desarrollará durante todo el día y tendrá impactos directos en la jornada escolar de instituciones públicas del departamento. Según lo informado por la organización sindical, se presentará anormalidad académica, lo que implica modificaciones o suspensión parcial de clases, de acuerdo con la programación interna de cada establecimiento educativo.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la jornada contará con actividades programadas en dos momentos del día. En la mañana, las actividades están previstas desde las 10:00 a. m., mientras que en horas de la tarde se realizarán nuevas acciones a partir de las 3:00 p. m.

Bucaramanga

Hombre atacó a machete a sus papás en Bucaramanga; los vecinos reaccionaron y tomaron la justicia por mano propia

Bucaramanga

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

Bucaramanga

Exnovio sería el culpable del asesinato de una adolescente de 16 años en Bucaramanga: dos de sus amigas están heridas

Bucaramanga

Hospital Universitario de Santander rechaza posible intervención y defiende su manejo financiero

Bucaramanga

La grave amenaza del ministro de Salud contra el Hospital Universitario de Santander que enciende las alarmas

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Bucaramanga

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

El acto principal de protesta está previsto para las 4:00 p. m., con un plantón en la Plazoleta o Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el centro de Bucaramanga.

El presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Heriberto Delgado, ha señalado que una de las principales motivaciones de la jornada es el respaldo a la propuesta de un salario mínimo vital. Según la organización sindical, esta iniciativa busca que los ingresos de los trabajadores de la educación permitan condiciones de vida dignas y contribuyan a la reducción de brechas sociales.

Aerolínea fortalece la conectividad de Bucaramanga con tres rutas nacionales y una internacional hacia Aruba

Otro de los ejes de la movilización es el apoyo a la reforma pensional que actualmente se discute a nivel nacional. Desde el sindicato han expresado su respaldo a ese proceso y han exhortado a que las decisiones institucionales que se adopten prioricen el interés general.

Además de los temas salariales y pensionales, la convocatoria incluye reclamos relacionados con las garantías para el ejercicio sindical.

Exnovio sería el culpable del asesinato de una adolescente de 16 años en Bucaramanga: dos de sus amigas están heridas

La protesta no está dirigida exclusivamente al sector educativo. Ya se ha informado que se espera la participación de docentes, estudiantes de programas de formación, trabajadores del sector público y organizaciones sociales que respaldan las reivindicaciones.

Más de Bucaramanga

Paro me maestros en Santander.

Paro de maestros en Santander del miércoles 28 de enero: razones, horarios de las movilizaciones y puntos de encuentro

El hecho tiene consternados a los santandereanos.

Hombre atacó a machete a sus papás en Bucaramanga; los vecinos reaccionaron y tomaron la justicia por mano propia

Sismo temblor sismografo Colombia

Nuevo temblor en Colombia este jueves, 22 de enero, sacude a esta región conocida como nido sísmico

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Exnovio sería el culpable del asesinato de una adolescente de 16 años en Bucaramanga: dos de sus amigas están heridas

El Hospital Universitario de Santander obtuvo la acreditación de salud y el sello de no discriminación.

Hospital Universitario de Santander rechaza posible intervención y defiende su manejo financiero

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.

La grave amenaza del ministro de Salud contra el Hospital Universitario de Santander que enciende las alarmas

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Ángel Luciano Morales, mochilero argentino muerto en Piedecuesta, Santander.

Misteriosa y trágica muerte de mochilero argentino en Colombia: su cadáver fue hallado en un río de Piedecuesta, Santander

Saúl Naranjo, el reconocido cantante de cumbias habría atacado a su pareja por segunda vez.

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en la tarde de este lunes 5 de enero en Colombia: este fue el epicentro y magnitud

Noticias Destacadas