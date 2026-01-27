Paro de maestros en Santander del miércoles 28 de enero: razones, horarios de las movilizaciones y puntos de encuentro

Este miércoles 28 de enero, docentes y sectores sindicales del departamento de Santander participarán en una jornada de movilización que incluirá una protesta central en la ciudad de Bucaramanga.

La actividad fue convocada por el Sindicato de Educadores de Santander y se enmarca en las discusiones nacionales sobre salario, sistema pensional y garantías para el ejercicio sindical.

La movilización se desarrollará durante todo el día y tendrá impactos directos en la jornada escolar de instituciones públicas del departamento. Según lo informado por la organización sindical, se presentará anormalidad académica, lo que implica modificaciones o suspensión parcial de clases, de acuerdo con la programación interna de cada establecimiento educativo.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la jornada contará con actividades programadas en dos momentos del día. En la mañana, las actividades están previstas desde las 10:00 a. m., mientras que en horas de la tarde se realizarán nuevas acciones a partir de las 3:00 p. m.

El acto principal de protesta está previsto para las 4:00 p. m., con un plantón en la Plazoleta o Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en el centro de Bucaramanga.

El presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Heriberto Delgado, ha señalado que una de las principales motivaciones de la jornada es el respaldo a la propuesta de un salario mínimo vital. Según la organización sindical, esta iniciativa busca que los ingresos de los trabajadores de la educación permitan condiciones de vida dignas y contribuyan a la reducción de brechas sociales.

Otro de los ejes de la movilización es el apoyo a la reforma pensional que actualmente se discute a nivel nacional. Desde el sindicato han expresado su respaldo a ese proceso y han exhortado a que las decisiones institucionales que se adopten prioricen el interés general.

Además de los temas salariales y pensionales, la convocatoria incluye reclamos relacionados con las garantías para el ejercicio sindical.

La protesta no está dirigida exclusivamente al sector educativo. Ya se ha informado que se espera la participación de docentes, estudiantes de programas de formación, trabajadores del sector público y organizaciones sociales que respaldan las reivindicaciones.