Nación

Procuraduría detecta 14 presuntas irregularidades en el peaje La Punta, en Santander, y abre investigación disciplinaria

La PGN hizo visitas de inspección en el sitio y convocó a mesas técnicas con funcionarios de la Gobernación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

31 de diciembre de 2025, 2:20 p. m.
Se detectaron 14 presuntas irregularidades que ponen en cuestión la forma como fue asumida la operación del peaje
Se detectaron 14 presuntas irregularidades que ponen en cuestión la forma como fue asumida la operación del peaje Foto: Redes sociales: Montaje:Semana

Tras recibir quejas de veedurías sobre contratos directos y presuntos servicios deficientes en la operación del peaje La Punta, en la Mesa de Los Santos (Santander), la Procuraduría General de la Nación (PGN) explicó que, en un seguimiento institucional efectuado a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiera para el Desarrollo de Santander (Idesan), la actuación preventiva sobre este peaje —reactivado en enero de este año tras la terminación de la concesión con Construvicol S. A.— concluyó después de más de tres meses de inspecciones, requerimientos documentales y mesas técnicas.

Según la entidad de control, durante ese proceso se detectaron 14 presuntas irregularidades, que ponen en cuestión la forma en que fue asumida la operación del peaje tras la finalización del contrato de concesión.

Juan Carlos Pinzón le pidió a la Procuraduría investigar a ministros por presunta participación en política en la promoción de la constituyente

Entre las observaciones figuran posibles irregularidades en la contratación directa, omisiones en servicios esenciales, deficiencias en las publicaciones exigidas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y una presunta tercerización irregular de funciones.

La Procuraduría puntualizó que parte de las presuntas anomalías estarían relacionadas con contratos directos con la empresa Thomas Instruments y con un convenio suscrito a través de Idesan.

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Bucaramanga

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Bucaramanga

La grave denuncia de un exconcejal de Bucaramanga contra unos presuntos negocios turbios en el tránsito de Girón

Bucaramanga

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

Bucaramanga

Ataque terrorista del ELN en peaje sobre la vía a Barrancabermeja: hay una funcionaria herida

Bucaramanga

Discusión terminó en brutal ataque a bala y arma blanca en Floridablanca: dos personas murieron y una mujer sufrió heridas

Bucaramanga

Impresionante incendio en barrio de Bucaramanga dejó más de 40 viviendas afectadas

Vehículos

¿Qué pasa si no paga el peaje? A esto tiene derecho cuando transita por las vías del país

Noticias Estados Unidos

Florida podría eliminar los peajes: la propuesta del gobernador que cambiaría la movilidad

Confidenciales

Gobernadora del Meta pide frenar aumento de peajes en la vía Bogotá-Villavicencio

Además, el ente de control advirtió sobre la falta de conceptos ministeriales y la posible usurpación de funciones, hallazgos que motivaron la activación de la función disciplinaria para determinar responsabilidades administrativas.

¿Qué hizo la Procuraduría durante la vigilancia preventiva?

Durante el periodo de vigilancia, la PGN realizó visitas de inspección en el sitio, solicitó documentación y convocó mesas técnicas con funcionarios de la Gobernación y de Idesan.

Ese trabajo, según el organismo, tuvo como objetivo identificar riesgos para los derechos colectivos, promover el diálogo con las partes y verificar el cumplimiento del marco normativo en la transición de la operación del peaje.

Esto ocurrió en un momento de tensión social. Comunidades de la Mesa de los Santos convocaron nuevas manifestaciones el 27 de diciembre contra el cobro del peaje La Punta, que consideran “ilegal e injusto”.

La Procuraduría alerta sobre suplantación en redes sociales de Gregorio Eljach

Desde mediados de octubre, líderes locales mantuvieron las talanqueras levantadas en protestas que, en ocasiones, congregaron a campesinos, transportadores y empresarios que reclaman mantenimiento de la vía y transparencia en el uso de recaudos.

Emcali le responde a la Procuraduría tras investigación por presuntas irregularidades en el alumbrado público

El Tribunal Administrativo de Santander negó, el 3 de diciembre, las medidas cautelares solicitadas por la comunidad para suspender la Ordenanza 094 de 2024. Ese pronunciamiento permitió reactivar el recaudo del peaje después de cerca de 45 días de suspensión. En ese intervalo, se calcula que el departamento dejó de percibir más de $1.500 millones.

Más de Bucaramanga

Se detectaron 14 presuntas irregularidades que ponen en cuestión la forma como fue asumida la operación del peaje

Procuraduría detecta 14 presuntas irregularidades en el peaje La Punta, en Santander, y abre investigación disciplinaria

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Este es el hombre que se convirtió en la víctima de este triste historia.

Hombre salió de misa de aguinaldos y murió tras fatal accidente en Santander

Girón, Santander

La grave denuncia de un exconcejal de Bucaramanga contra unos presuntos negocios turbios en el tránsito de Girón

Accidente de tránsito de bus que cubría la ruta Bucaramanga–Arauca.

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

Atacan con explosivos peaje en Santander. Responsabilizan al ELN.

Ataque terrorista del ELN en peaje sobre la vía a Barrancabermeja: hay una funcionaria herida

Fotorreferencia.

Discusión terminó en brutal ataque a bala y arma blanca en Floridablanca: dos personas murieron y una mujer sufrió heridas

El incendio habría sido controlado en horas de la madrugada.

Impresionante incendio en barrio de Bucaramanga dejó más de 40 viviendas afectadas

La construcción del retorno en el Anillo Vial de Floridablanca está presupuestado en 4.500 millones de pesos.

Anuncian la esperada construcción del retorno en el Anillo Vial en Floridablanca, Santander

Los Santos, Santander. Municipio epicentro del temblor.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? Epicentro del fuerte temblor de 5,8 que sacudió al país en la madrugada

Noticias Destacadas