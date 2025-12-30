La Procuraduría alerta sobre suplantación en redes sociales de Gregorio Eljach

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la creación de perfiles falsos que pretenden suplantar al procurador, Gregorio Eljach, en varias redes sociales.

“La @PGN_COL informa que de manera ilegal, algunas personas están haciendo uso del nombre del señor Procurador, Gregorio Eljach, en las redes sociales. El señor procurador, Gregorio Eljach, no tiene cuentas personales en ninguna red social", dijo el Ministerio Público en X.

Advierten que la información sobre la creación de esos perfiles falsos será entregada a las autoridades para que investiguen la finalidad de esos actos.

Finalmente aseguran que la ciudadanía debe conocer que los únicos canales para la difusión de información sobre el procurador Gregorio Eljach, son los institucionales y piden que no se dejen engañar.