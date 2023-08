¿Se dejó sobornar? Agente de tránsito de Bucaramanga fue grabado en comprometedora situación

Mientras realizaba esta acción, entabla una conversación y con él; luego aparece en escena el otro alférez. Aunque en la grabación no se escucha la conversación, por lo ocurrido segundos después se presume que lo estaba tratando de convencer para que recibiera el soborno .

“He recibido este video y quedé como ustedes. A la gente hay que creerle tanto en lo bueno como en lo malo. Por eso, solicito a quienes puedan aportar información para esclarecer justamente este caso, me escriban o me llamen”, aseguró Bueno.