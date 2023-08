Alcalde de Cali es motivo de burlas en redes porque salió a criticar a Asocaña y luego debió rectificar ante la falsa información, ¿qué dijo?

“Veo una propaganda de @asocana insinuando que financian los festivales de la ciudad e incluso dan a entender que financian el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Háganle al respetico que ustedes no ponen un peso para nuestros festivales menos para el Petronio. ¿Qué tal?” , escribió enfurecido el alcalde de la capital del Valle, este martes, 1 de agosto, a las 9:13 a.m.

Sin embargo, cuatro horas después, debió rectificar sus declaraciones. “Debo corregir, me señalan desde la Secretaria de Cultura que @asocana bajo su programa ‘Corazón de Caña’ aportará $250 millones para el desarrollo del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, de los 12 mil millones que cuesta nuestro gran encuentro” , reconoció.

Ante este desacierto, le han llovido cientos de críticas al alcalde. “El odio por la empresa privado no lo deja pensar”; “primero cae un mentiroso que un cojo, aplica para buena parte de tus funcionarios” ; “qué vergüenza”; “de nada sirve la segregación social, el señalamiento y la división, trabajar con el sector privado para el empleo, el sector cultural y tantos temas que requiere la ciudad es necesario. Le faltó unión, pero el sector productivo no es el enemigo, son los bandidos”.

“Bien irresponsable su anterior tweet, se nota la desarticulación que hay con sus secretarios”; “va a terminar el periodo y sigue perdido”; “¿cuándo es que te largas?”; “ellos aportan y vos restas”; “¿todo bien en casa? No se entera de nada de lo que pasa”; “al menos serán $250 millones que no se irán a tus bolsillos”; “antes de trinar algo, primero averigüe. Qué vergüenza, da pena ajena; me imagino que ahora si debe estar feliz con ese aporte de la empresa privada”.