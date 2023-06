Alcalde de Cali exige código de vestimenta para ir al Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad; ¿por qué?

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sorprendió con una serie de declaraciones sobre el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más importantes y concurridos de la ciudad.

Y es que el mandatario aseguró que está contemplando, entre otras cosas, establecer un código de vestimenta para quienes asisten a este lugar, ubicado en el centro de la ciudad.

Todo esto a raíz de que, si bien el Bulevar del Río ya era un espacio de integración, se ha convertido en las últimas semanas en un lugar predilecto para la rumba.

Diferentes videos, que incluso han sido compartidos por el propio Ospina, dan cuenta de que la música, el baile y el consumo de bebidas embriagantes empezaron a tomarse el Bulevar en las noches, principalmente de los fines de semana.

La rumba se ha trasladado hasta el Bulevar del Río de Cali. - Foto: Fragmento de video

“El Bulevar, con su salsa a cielo abierto, saca toda nuestra cadencia y ritmo, pero debe tener una regulación”, advirtió en Twitter el mandatario.

En ese sentido, informó sobre las que, considera, deben ser las nuevas reglas para los asistentes a las rumbas en espacio público.

El mandatario dijo que quienes vayan al Bulevar deberán vestirse apropiadamente, es decir, en sus palabras, portando al menos las prendas esenciales, cumplir con un horario límite y restringir el consumo de ciertas sustancias.

“Debemos tener un horario máximo para tener abierto el Bulevar cuando se adelanta esta actividad, un código de vestuario, de tal manera que no pueda estar en el Bulevar personas sin camisa, de una forma no apropiada con nuestro espacio público. Una restricción de cierto tipo de consumos. No queremos que el Bulevar tenga un consumo irracional e irresponsable de algunos psicoactivos”, dijo al noticiero 90 Minutos.

El alcalde busca ponerle restricciones a la rumba en el Bulevar. - Foto: Fragmento de video

Aún no están claros los detalles de estas exigencias en el Bulevar del Río ni desde cuándo empezarán a regir.

Lo que sí tiene claro Ospina es que todo se deberá concertar con los dueños de los establecimientos que ponen la música y venden el licor que se está consumiendo en el Bulevar.

“Hay que establecer un compromiso con los propietarios de establecimientos para adelantar procesos de formación ciudadana frente a los desechables, frente a la prohibición del vendedor ambulante, frente a los decibeles en los que debe sonar la música”, señaló.

Así las cosas, el alcalde no contempla prohibir el esparcimiento en el Bulevar y, por el contrario, pretende impulsarlo, pero con límites: “Que la fiesta, la actividad de la salsa, que nos brinda identidad, que nos brinda manifestación de lo que somos, se desarrolle en unos parámetros que no lleven consigo un agotamiento de este espacio”.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“De alguna manera lo que queremos señalar es que sí estamos de acuerdo con una actividad pública en el Bulevar, pero no una actividad anárquica, que lo que traería consigo a futuro sea una destrucción del espacio”, concluyó el mandatario.