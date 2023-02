Alcaldía de Cali denunció ataque cibernético a un servidor informático del hospital Joaquín Paz Borrero.

La Alcaldía de Cali activó un plan de contingencia para garantizar la atención a los usuarios de la Red de Salud del Norte, tras el ciberataque que sufrió un servidor informático del Hospital Joaquín Paz Borrero, ubicado en la calle 72A # 7A-00, en el barrio Alfonso López (comuna 7) de la capital del Valle.

Al respecto, Angie Gutiérrez, gerente de la ESE Norte, dijo que la información del servidor número 4 fue encriptada con contraseñas.

“Nos dejan un mensaje pidiendo rescate por la información. No hablan de un monto, hablan de hacer un contacto con ellos en 72 horas, de lo contrario cada vez será más costoso el rescate de esta información”, contó Gutiérrez.

La funcionaria aclaró que los datos personales de los usuarios no están en riesgo. La situación afectó el agendamiento de citas a través de la plataforma virtual, por lo tanto, deberán hacer la solicitud de manera presencial en las 17 IPS que conforman la red. La atención es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Tranquilidad total, nuestros servicios no se han parado, nuestras atenciones en consulta externa y urgencia no han parado, ni siquiera en el momento que nos hicieron el ataque, porque no tiene nada que ver con la prestación, con la historia clínica, es un tema nada más del control que tenemos para clasificar al usuario”, precisó.

Los hackers habrían pedido dinero por el rescate de la información. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, la secretaria de Salud Distrital, Lucy del Carmen Luna, indicó que las IPS que conforman la red fueron informadas de la situación para tomar medidas de seguridad.

“Estas medidas están relacionadas con actualizar los equipos, actualizar los software, las licencias de virus y sobre todo tener copias de seguridad de forma permanente, si todas las IPS siguen estas normas es muy difícil que el proceso continúe”, manifestó Luna.

De otro lado, María del Pilar Cano Sterling, alcaldesa encargada de Cali, señaló que el ataque informático ya fue denunciado ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes.

“Los delitos informáticos están tipificados en la ley 1273 de 2009, se trata de atentados contra el sistema de información y datos; tenemos que ser muy claros: nosotros no vamos a acceder a entregar dineros por el rescate de la información, no aceptamos ningún tipo de chantaje, se trata de una información pública”, afirmó Cano Sterling.

Hospital Joaquín Paz Borrero de Cali. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Actualmente, la ESE Norte atiende a 30.000 usuarios distribuidos en 17 IPS, ubicadas en el nororiente de Cali.

Otro caso

Un hecho similar ocurrió a inicios de enero cuando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el de transporte escolar de Cali presentó retrasos debido a problemas en su contratación, pues habrían sido víctimas de un ataque cibernético.

Según informó la Secretaría de Educación de Cali, los procesos contractuales n.° 4143.010.32.0815-2022, cuyo objeto es “suministrar un complemento alimentario para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial vigencia 2023″, y n.° 4143.010.32.1647-2022, con el objeto de “prestación de servicio de transporte escolar para los estudiantes de Santiago de Cali durante el calendario académico 2023 vigencia 2023″, cuyo propósito es garantizar el derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes, presentaron un sabotaje electrónico.

Cerca de 160.000 estudiantes se ven beneficiados del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Foto: AFP - Foto: Foto: AFP

El hecho se presentó en día y hora no hábil (sábado aproximadamente a las 7:00 p. m.), siendo terminados anormalmente en la plataforma SECOP II administrada por Colombia Compra Eficiente, “lo cual impidió continuar con el trámite de los referidos procesos de selección, dejando en riesgo el derecho a la alimentación y el transporte de los beneficiarios en el inicio del calendario escolar 2023″, dijo la Secretaría.

Asimismo, añadió: “Como quiera que se trata de un delito informático, desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se realizó la correspondiente denuncia penal por lo ocurrido ante la Fiscalía General de la Nación con el radicado n.° DI-76-001-2023-39, y de igual manera, en la fecha se está notificando a los órganos de control, así como a la Unidad de Alimentación para el Aprendizaje (UAPA) del Ministerio de Educación Nacional”, señaló la dependencia de la Administración Municipal.

Sin embargo, el caso fue resuelto y los proponentes fueron elegidos a mediados de enero. Actualmente, los programas están operando con normalidad.