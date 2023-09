Aliste el bolsillo, la energía en Cali va a subir; le contamos de cuánto será el incremento

“En este momento debido al calor, la demanda de energía ha aumentado, es decir, que los clientes están consumiendo más energía y esa energía adicional no la teníamos presupuestada, pues hacemos los presupuestos un año antes. Esto lo que quiere decir es que esa energía de más debe comprarse en la bolsa de energía”, así lo explicó Andrés Vergara, profesional operativo de la Unidad de Compra de Emcali.

Ante esto, Marcel López, representante de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de Cali, le señaló a El PAÍS que el hecho de que Emcali no sea una empresa generadora de energía, sino un comprador neto que depende 100% de las generadoras, termina afectando directamente a los usuarios, que en Cali particularmente, son los que pagan las tarifas más altas del país.

Agarrón entre gerente de Emcali y concejales por creación de filial que operará alumbrado público en Cali: amenaza de demanda y tonos retadores

El gerente de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, aseguró en una rueda de prensa que generaría una denuncia ante la Fiscalía contra los concejales Fernando Tamayo y Roberto Rodríguez, ya que, según él, están trasladando elementos de juicio que no corresponden a la verdad, esto debido a una problemática con la filial de Emcaled que a partir del 1 de octubre asumirá la prestación del servicio de alumbrado público a los caleños.

La grave denuncia de un concejal en Cali: inspectores de Policía estarían cobrando para no cerrar negocios

Además, fue enfático en decir que “el concejal Roberto Rodríguez se atreve a denunciar que estamos adelantando procesos amañados de contratación para la compra de 100 mil luminarias, lo cual no es cierto y tenemos los elementos de juicio para desvirtuarlos. No estamos jugando y no permitiremos que jueguen con la imagen y honra de Emcali. Ya ha sido suficiente el daño reputacional que nos han venido haciendo y en lo personal también a la gerencia general. Pedimos que rectifiquen sus informaciones en los medios y sus redes sociales”.