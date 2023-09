Amenazan de muerte a funcionarios de la Alcaldía de Jamundí por retirar publicidad electoral: alcalde reveló las intimidaciones

El hecho ha suscitado varias reacciones rechazando lo ocurrido. “Como sea quieren volver al poder. El miedo es el que tienen ellos, mucha fuerza”; “inaudito, quieren hacer con violencia lo que no han logrado por medios políticos. Terrorismo político es lo que tiene a Jamundí sumido en el miedo”; “espero que todos estén bien, qué angustia”; “uy, qué pesado eso, no debe ser así, lo raro es que llevamos tanto tiempo solicitando que nos retiren vendedores ambulantes de las afueras de nuestro conjunto y no ha sido posible, pensé que no teníamos secretaría de gobierno, pero para la publicidad política sí hay secretaría de gobierno”.