Areneros del río Cauca dicen que ven pasar hasta 100 cadáveres por año, ¿de dónde vienen esos muertos?

Castro no solo es testigo de esta tragedia, sino que también se ha convertido en un rescatista improvisado. Cuando encuentra un cuerpo cerca de la orilla, lo amarra a un palo y espera un día para ver si alguien lo reclama. Si no aparece nadie, lo suelta para que continúe su tránsito por el río. “No son pocos los que he ayudado, porque me da dolor y tristeza ver a una persona llorando, suplicándole a uno que les colabore para sacar a sus familiares del río”, relata.