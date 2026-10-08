¿Quién es el mexicano que había sido secuestrado en el Valle del Cauca?

En las últimas horas, el Gaula Militar confirmó la liberación de un ciudadano mexicano que fue secuestrado en el Valle del Cauca el pasado 2 de octubre.

La información que se había conocido del caso consistía en que los criminales estaban exigiendo 10.000 dólares por la liberación del comerciante de café.

Un ciudadano mexicano fue dejado en libertad luego de ser secuestrado en el Valle del Cauca. Foto: Ejército.

El reporte militar indica que, tras varias operaciones de presión, los secuestradores decidieron dejar libre al ciudadano mexicano, quien había llegado al país para profundizar en el negocio de la compra y venta de café.

“Durante el cautiverio de cinco días, el grupo de delincuencia organizado realizó exigencias extorsivas de 10.000 dólares a cambio de su liberación. Tras su rescate, la víctima recibió atención médica y fue trasladada a las instalaciones del Gaula Militar y se puso en comunicación vía telefónica con sus familiares y el inicio de las diligencias judiciales”, señalaron las autoridades militares.

Las acciones de las tropas, dijeron las fuentes militares, hacen parte de la ofensiva contra el secuestro y la extorsión ordenadas por el presidente de la República.