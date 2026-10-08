Hospital Universitario Departamental de Nariño llevó especialistas médicos a las zonas más apartadas del Pacífico

Desde el muelle de Tumaco, con destino a las comunidades de la costa pacífica nariñense, Antonio José Veira del Castillo, gerente del Hospital Universitario Departamental de Nariño (HUDN), lidera una nueva jornada de atención especializada que busca acercar los servicios médicos a las poblaciones con mayores dificultades de acceso a la salud.

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El directivo anunció que el equipo asistencial continuará su recorrido por los municipios del departamento, con brigadas previstas en La Herrera y Roberto Payán, donde serán desplegados profesionales de diferentes especialidades médicas. La iniciativa también contempla avanzar en la consolidación de los proyectos de telemedicina para ampliar las posibilidades de atención en zonas apartadas.

“Vamos a llevar a nuestros especialistas en pediatría, ginecología, neurología. También empezar a consolidar y a promocionar todos nuestros proyectos de telemedicina”, afirmó Veira desde Tumaco, antes de embarcarse hacia los territorios en los que se desarrollarán las próximas jornadas.

El gerente explicó que estas visitas forman parte de un trabajo continuo del Hospital Universitario Departamental de Nariño para mantener contacto directo con las comunidades, conocer sus necesidades y poner a disposición de la población la capacidad médica y asistencial de la institución.

Brigada médica de especialistas en Nariño Foto: cortesía

“Este recorrido continuo por los territorios que hace el equipo del Hospital Universitario Departamental de Nariño cada vez nos acerca más a las comunidades. Captamos de primera mano necesidades, pero, sobre todo, colocamos a disposición de todas las comunidades, la población del suroccidente, toda esta familia del hospital”, señaló.

Veira también destacó el papel del HUDN como institución de referencia dentro de la red departamental de salud, con una estrategia que busca contribuir a la solución de las dificultades que enfrentan los habitantes de diferentes municipios para recibir atención especializada.

Atención materna, una de las prioridades

La agenda territorial del Hospital ya tuvo una jornada en el municipio de Olaya Herrera, específicamente en Satinga, donde la institución trabajó de manera articulada con el Hospital E.S.E. Camilo Hurtado Cifuentes para fortalecer la atención de las mujeres gestantes y las competencias del personal asistencial.

En esta actividad participó el médico especialista en ginecología Carlos Cecilio Caicedo, quien brindó acompañamiento especializado y desarrolló capacitaciones dirigidas al equipo de salud local.

Brigada médica de especialistas en Nariño Foto: cortesía

Las actividades se concentraron en la promoción y prevención durante el embarazo, la identificación temprana de factores de riesgo y la atención oportuna de complicaciones obstétricas. Entre los temas abordados estuvieron los trastornos hipertensivos del embarazo, la hemorragia posparto, la sepsis obstétrica y el tromboembolismo, situaciones que requieren capacidad de respuesta del personal médico.

Caicedo explicó que estas intervenciones buscan reducir las complicaciones que afectan a las mujeres durante el embarazo y el parto, mediante la prevención y el fortalecimiento de la atención en los municipios.

“En el caso de las embarazadas, el objetivo es disminuir la incidencia y prevalencia de las morbilidades y mortalidades en nuestro territorio, muchas de las cuales son prevenibles”, indicó el especialista.

Además de la atención a las pacientes, las jornadas permiten compartir conocimientos con los profesionales que trabajan en los hospitales locales, de manera que cuenten con mayores herramientas para identificar riesgos y actuar frente a situaciones que requieren intervención inmediata.

Telemedicina para llegar a más comunidades

Uno de los componentes que Veira busca impulsar durante este recorrido es la telemedicina, una alternativa que el HUDN pretende consolidar y promocionar como parte de su estrategia para acercar los servicios especializados a las poblaciones del departamento.

La iniciativa se suma al desplazamiento de equipos médicos hacia los municipios y al acompañamiento del talento humano local. De acuerdo con el gerente, el propósito es mantener una presencia institucional que permita conocer directamente las necesidades de las comunidades y contribuir a la búsqueda de soluciones en salud.

Tras la jornada desarrollada en Olaya Herrera, la programación contempla continuar hacia Roberto Payán, con acciones de atención especializada, fortalecimiento de las capacidades del personal asistencial y promoción de la telemedicina.

Brigada médica de especialistas en Nariño Foto: cortesía

Con este recorrido, el Hospital Universitario Departamental de Nariño mantiene su estrategia de atención en territorio, bajo el liderazgo de Antonio José Veira del Castillo, para llevar sus servicios más allá de las instalaciones hospitalarias y acercarlos a las comunidades de la costa pacífica y otras zonas del departamento.