Las cifras que revelan cómo está la salud en el oriente de Cali

La Red de Salud del Oriente E.S.E. abrió un nuevo espacio de participación ciudadana con los ediles de las comunas 13, 14, 15 y 21, además del corregimiento de Navarro, para presentar los resultados de atención en salud del primer semestre de 2026 y poner sobre la mesa los principales desafíos que enfrentan las comunidades del Oriente de Cali.

¿Qué está pasando con la salud en Cali? Estas son las cifras que prenden las alarmas

El encuentro, realizado por primera vez con los representantes de las Juntas Administradoras Locales de estos territorios, fue liderado por la gerente de la Red de Salud del Oriente, Sandra Velásquez, y tuvo como propósito fortalecer la relación entre la institucionalidad y las comunidades para identificar riesgos, promover acciones de prevención y mejorar la respuesta frente a las necesidades de salud.

“Queremos que nuestros ediles y edilas conozcan cómo estamos en salud, cuáles son nuestros principales logros y, especialmente, cuáles son los retos que tenemos. La información es una herramienta para que puedan identificar riesgos en sus comunidades, hacer preguntas, gestionar acciones y ayudarnos a llegar con mayor oportunidad a quienes más lo necesitan”, señaló Velásquez.

Jornada de socialización de la ESE Oriente con ediles Foto: cortesía

Entre los resultados presentados durante la jornada se destacó que la Red de Salud del Oriente reportó cero casos de mortalidad en menores de cinco años asociados a infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y desnutrición. También se informó una disminución en la tasa de embarazo en adolescentes, así como cero casos de muerte materna y de sífilis congénita.

Uno de los puntos que tomó especial relevancia fue la atención materno-perinatal, particularmente ante la contingencia generada por el terremoto que afectó al Hospital Universitario del Valle. La Red de Salud del Oriente fortaleció la ruta de atención con el servicio de Ginecoobstetricia las 24 horas, lo que permitió aumentar el número de partos atendidos de un promedio mensual de 70 a 132 durante agosto y reducir las remisiones de gestantes que requerían hospitalización.

Durante el encuentro también se abordó la estrategia de Alfabetización en Salud, una de las apuestas de la actual administración de la Red. La iniciativa busca que los ciudadanos tengan mayores herramientas para comprender información relacionada con su salud, reconocer factores de riesgo, formular preguntas y tomar decisiones informadas.

“Una comunidad que tiene más conocimiento sobre su salud puede tomar mejores decisiones. Por eso necesitamos que nuestros ediles también tengan estas herramientas y sean aliados para llevar información clara y útil a sus comunidades”, agregó la gerente.

La jornada se desarrolló bajo los cuatro ejes de la Política de Participación Social en Salud: empoderamiento de la ciudadanía, impulso a la cultura de la salud, control social y gestión y garantía en salud con participación. La Red de Salud del Oriente cuenta además con un Programa de Participación Social en Salud para fortalecer la vinculación de las comunidades y de los actores sociales en los asuntos relacionados con la salud de sus territorios.

Para la entidad, el encuentro busca ir más allá de la presentación de cifras. La apuesta es que los ediles y edilas cuenten con información que les permita identificar las necesidades de sus sectores y gestionar respuestas ante las diferentes dependencias de la Alcaldía de Cali y otras instituciones que tienen presencia en estos territorios.

Jornada de socialización de la ESE Oriente con ediles Foto: cortesía

La Red de Salud del Oriente sostiene que varios de los factores que determinan las condiciones de salud de la población requieren respuestas que trascienden al sector sanitario. Por ello, su programa de intersectorialidad plantea la articulación con instituciones y otros sectores para atender los determinantes sociales de la salud y construir respuestas integrales para las comunidades del Oriente de Cali.

El encuentro se realizó en el Centro Recreacional Yanaconas y combinó la presentación de resultados con actividades de alfabetización, bienestar y salud mental al aire libre.

Con esta primera reunión, la Red de Salud del Oriente busca consolidar una relación permanente con los representantes comunitarios de las comunas 13, 14, 15 y 21 y Navarro, con el objetivo de que la información sobre salud se convierta también en una herramienta para la identificación temprana de riesgos y la gestión de soluciones en los territorios.