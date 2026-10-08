Un nuevo movimiento sísmico fue registrado en Colombia la madrugada de este jueves 8 de octubre.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 3,0, con epicentro en Istmina, Chocó.

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El sismo ocurrió en la madrugada

De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el evento ocurrió a las 5:57 a. m., hora local a una profundidad de 40 kilómetros.

La información corresponde al monitoreo de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

El movimiento se presentó en una zona del departamento del Chocó que ha registrado actividad sísmica las últimas semanas.

El SGC ha venido haciendo seguimiento a un enjambre sísmico localizado en inmediaciones de Istmina, Medio San Juan, Sipí y el Litoral del San Juan.

Según la entidad, este tipo de secuencia se caracteriza por la ocurrencia de múltiples eventos sin que exista necesariamente un único sismo principal dominante.

El SGC señaló en su más reciente boletín que la frecuencia y las magnitudes de estos eventos habían disminuido frente a los periodos de mayor actividad.

Imagen movimiento sísmico en Chocó en la madrugada de hoy Foto: X @sgcol

¿Qué hacer durante un sismo?

La recomendación de las autoridades es mantener la calma, protegerse y buscar un lugar seguro, evitando correr o intentar salir del inmueble mientras el movimiento ocurre.

Durante el sismo, lo más importante es agacharse, cubrirse y sujetarse.

Si está dentro de una edificación, aléjese de ventanas, vidrios, objetos que puedan caer y elementos que puedan desprenderse. No use ascensores.

Cuando esté en la calle, aléjese de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y otros elementos que puedan caer.

En caso de estar conduciendo, reduzca la velocidad y deténgase en un lugar seguro, lejos de estructuras y puentes.

Después del movimiento, revise si hay personas heridas y, si es seguro hacerlo, cierre los servicios de gas, agua o electricidad si detecta daños. Manténgase atento a las indicaciones de las autoridades y recuerde que pueden presentarse réplicas.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada su plataforma Sismo Sentido para que las personas indiquen si percibieron el movimiento y cuáles fueron sus efectos.