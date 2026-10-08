Es oficial: esta es la millonaria cifra para reconstrucción de instituciones educativas en Cali

El mandatario se reunió con la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, para revisar los avances de la recuperación de la red escolar de la ciudad, afectada por el sismo del pasado 10 de agosto.

Alcalde Alejandro Eder dio la proyección de cuánto tiempo tardará Cali en reconstruirse

La reconstrucción de la infraestructura educativa de Cali tras el terremoto avanza con una bolsa inicial de recursos que, según explicó el alcalde Alejandro Eder, ya alcanza aproximadamente $ 92.000 millones, entre aportes del Fondo Milagro, donaciones privadas y recursos provenientes de las aseguradoras.

De acuerdo con Eder, más de 200 sedes educativas deben ser atendidas para garantizar que los niños, niñas y jóvenes puedan regresar a clases en condiciones seguras.

“Tenemos más de 200 sedes que tienen que ser atendidas”, señaló el alcalde, quien explicó que actualmente existen alrededor de $ 42.000 millones provenientes del Fondo Milagro y de donaciones del sector privado.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sostuvo una reunión con la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos. Foto: Alcaldía de Cali

A esa cifra se suman otros $ 50.000 millones de las aseguradoras, mientras la Alcaldía continúa gestionando recursos adicionales con el Ministerio de Educación para completar la financiación necesaria para recuperar las instituciones afectadas.

Eder agradeció al Gobierno nacional por el acompañamiento en este proceso y reconoció el compromiso de la administración nacional con la recuperación de los colegios de Cali.

“Esto va a ser un proceso”, manifestó el mandatario, quien insistió en que la reconstrucción requiere seguir articulando esfuerzos entre la Alcaldía, el Gobierno nacional y el sector privado.

El Ministerio de Educación también informó sobre la reunión y señaló que el alcalde visitó la entidad para dialogar con la ministra sobre los avances de la reconstrucción de la infraestructura educativa y el apoyo recibido mediante el Fondo Milagro y las donaciones del sector privado.

La dimensión de la tarea es considerable. Las más de 200 sedes que requieren atención hacen parte de una red que debe recuperar sus condiciones después de las afectaciones provocadas por el terremoto.

Además de la recuperación de los colegios, Eder aprovechó el encuentro para agradecer al Gobierno nacional por el respaldo al proyecto de la Universidad de Oriente, iniciativa que, según el alcalde, es fundamental para ampliar las oportunidades de educación superior de los jóvenes caleños.

El Ministerio de Educación también destacó este punto y señaló que Eder agradeció el compromiso demostrado por el presidente Abelardo De La Espriella para sacar adelante dicho proyecto.

Por ahora, la Alcaldía continúa gestionando los recursos que hacen falta para completar la financiación de las obras y avanzar en la recuperación de las instituciones educativas afectadas por el sismo.