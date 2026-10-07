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Alcalde Alejandro Eder dio la proyección de cuánto tiempo tardará Cali en reconstruirse

El mandatario presentó un plan integral junto al Gobierno nacional para dar solución de vivienda a 20.000 familias afectadas por el terremoto.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

7 de octubre de 2026 a las 9:42 p. m.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, presentó un plan integral junto al Gobierno nacional para dar solución de vivienda a 20.000 familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, presentó un plan integral junto al Gobierno nacional para dar solución de vivienda a 20.000 familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: Getty + Alcaldía de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, comunicó que, al sostener una mesa de trabajo con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez; el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, y mandatarios de las zonas más impactadas por el sismo del 10 de agosto, la administración local fijó como prioridad absoluta brindar soluciones habitacionales a cerca de 20.000 familias caleñas que perdieron su hogar.

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Para lograrlo, la Alcaldía de Cali estructura un plan que contempla tres alternativas complementarias de vivienda, todas destinadas a las víctimas.

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La primera línea de acción se enfoca en la construcción de nueva infraestructura residencial en los predios que sufrieron colapsos o donde sea necesario adelantar derribos estructurales.

Como segunda vía, el municipio adecuará edificaciones de su propiedad para reconvertirlas en apartamentos funcionales destinados a las personas afectadas.

Adicionalmente, se tramitan soluciones temporales y definitivas mediante inmuebles bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Dentro del grupo de damnificados, el gobierno local priorizó la atención inmediata de 150 familias que registraron víctimas mortales o integrantes con afectaciones físicas severas durante la emergencia.

El mandatario advirtió que la edificación de viviendas tomará entre 10 y 18 meses en el mejor de los escenarios, utilizando tanto recursos propios de la administración municipal como aportes del Fondo Milagro.

Inspecciones de infraestructura y proyección de la reconstrucción

En materia de infraestructura urbana, los equipos técnicos de ingeniería de la ciudad registran un balance de 14.000 inmuebles afectados, de los cuales más de 5.000 ya fueron evaluados detalladamente.

Hasta el momento, 1.200 edificaciones permanecen bajo orden de evacuación preventiva mientras concluyen los peritajes de seguridad, con el fin de evitar colapsos imprevistos.

Asimismo, las autoridades locales han identificado 60 construcciones que requieren demolición obligatoria —30 viviendas unifamiliares y 30 edificios de mayor escala—. A la fecha, se han demolido 13 estructuras, 10 frentes de trabajo están activos y 32 derribos adicionales cuentan con autorización, por lo que la Alcaldía busca coordinar la financiación de estas intervenciones directamente con el Fondo Milagro.

Finalmente, el alcalde Alejandro Eder enfatizó que la recuperación integral de la capital del Valle del Cauca requerirá un esfuerzo sostenido que tomará entre dos y cuatro años de trabajo interinstitucional. La administración distrital mantiene la articulación con el Gobierno nacional para agilizar los giros presupuestales y acelerar el retorno seguro de los habitantes a sus hogares.