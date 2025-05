Así reaccionaron en el Valle tras liberación de Lyan Hortúa: “Estamos felices”

“Muy felices de que Lyan haya vuelto a su casa con sus padres, que es donde debe estar; al colegio, con sus amigos, sus vecinos. Hay que recordarle a la sociedad civil que no se nos puede olvidar que este fue un secuestro de un niño de 11 años , que vulnera el derecho internacional humanitario y que todo el peso de la ley tiene que caer sobre estas personas que raptaron un niño”, aseguró la gobernadora tras conocer la noticia.

Liberan a Lyan José, menor de once años que había sido secuestrado en Jamundí, Valle | Foto: Aymer andres alvarez

Toro Torres agregó que “los niños son sagrados, creo que no se puede volver paisaje y olvidarnos de este secuestro. Darle las gracias a la Defensoría del Pueblo, a las Naciones Unidas, a la Iglesia y a la Fuerza Pública y a todos los que estuvieron presentes trabajando para que Lyan volviera a su casa ”, concluyó.

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, señaló que: “Como madre y como alcaldesa, me llena de alegría saber que Lyan ya está con su familia. Agradezco profundamente a la Iglesia Católica, a la Cruz Roja Internacional y a la Defensoría del Pueblo por no soltar este proceso. A todas las personas que elevaron su voz, que se unieron, que acompañaron: gracias. Jamundí no se rinde. Jamundí lucha y se levanta por su gente”.