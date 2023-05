Atención: Roy Barreras dice que no quiere apelar fallo que tumbó su elección, porque tenía pensado renunciar

El senador Roy Barreras anunció este domingo, 7 de mayo, en Cali, que no desea apelar el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que tumbó su elección como congresista por una supuesta doble militancia.

Señaló que con el fallo quedó exento de todas las inhabilidades que le impedían ocupar un cargo público; no obstante, precisó que no le interesa ninguno de los puestos ofrecidos hasta el momento.

Roy Barreras reaccionó a la decisión del Consejo de Estado. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-semana

“No voy a aspirar a la Gobernación del Valle, ni a la Alcaldía de Cali. Me pondré en frente de mi partido (Fuerza de la Paz) de cara a las elecciones regionales de octubre. Mi trabajo será impulsar a nuestros candidatos en todo el país y preparar el escenario para el 2026″, señaló el senador.

Precisó que aunque su intención no es apelar el fallo, sus abogados son libres de presentar una apelación.

“Yo tenía pensado renunciar el 22 de mayo. En su momento le dije al presidente Gustavo Petro que lo acompañaba por un año”, señaló.

Frente al tratamiento que lleva a cabo por cáncer de colon, explicó que, aunque está curado en un 95 %, se someterá a una cirugía para extirpar el tumor.

El pasado jueves ,4 de mayo, el Consejo de Estado anuló la elección del senador porque no renunció a su curul como congresista 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones legislativas de 2022.

Según el alto tribunal, “incumplió su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso en el período 2022-2026, para presentarse por otra colectividad”.

Consejo de Estado anuló elección de Roy Barreras - Foto: Nicolas Linares

Además, en un comunicado de prensa, el Consejo de Estado explicó que la Sección Quinta, que se encarga de definir los asuntos electorales, “analizó las normas constitucionales aplicables al asunto y los precedentes de la Corporación y determinó que con los Actos Legislativos 01 de 2003 y de 2009, el constituyente buscó el fortalecimiento del sistema de bancadas y la disciplina de los miembros de los partidos; además, se precisó que la expulsión del demandado del partido de La U no lo eximía de su deber de renunciar a la curul, en el plazo constitucionalmente establecido”.

El caso se remonta a 2020, cuando el partido de La U, al que perteneció Barreras, lo expulsó. Al menos, según dijo la colectividad en su momento, él perdió su calidad de militante de ese grupo político.

Según indica la carta que el partido le envió al senador en la época, él había incurrido en “faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas por no actuar en bancada, de conformidad de la Ley”. Además, realizó comentarios públicos que perjudicaron la imagen del partido o los miembros del partido”.

Meses después, Barreras terminó en el Pacto Histórico, como precandidato presidencial, y aunque intentó competirle el cupo presidencial al entonces candidato Gustavo Petro, terminó aspirando al Senado por lista cerrada por esa convergencia política.

En la demanda de nulidad electoral, interpuesta por Moisés David Anaya Villadiego, Martín Emilio Cardona Mendoza, Roberto Carlos Daza Cuello y Michelle Steffany Gómez Congote, se advertía que Barreras no podía presentarse a las elecciones de 2022 puesto que estaba inhabilitado, según reza el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

Varios de sus compañeros en el Congreso de la República expresaron su solidaridad con el senador, salida que implica un duro golpe para el Pacto Histórico y el trámite de la agenda reformista del presidente Gustavo Petro.

Varios congresistas se solidarizaron tras la salida de Barreras. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Mi solidaridad con Roy Barreras. Se deberá estudiar la decisión del Consejo de Estado e interponer los recursos de ley. Es evidente la campaña para frustrar los cambios y reformas que impulsa nuestro Gobierno. Pero no lo van a lograr. Las transformaciones están en curso”, manifestó Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

El senador Robert Daza también dirigió un mensaje al presidente del Congreso de la República: “Me solidarizo y cuenta con nuestro apoyo, un abrazo fraterno”.

Por otro lado, el senador Jota Pe Hernández, rival de Barreras en el Congreso, reaccionó interpretando el mensaje detrás del fallo.

“Es una muestra y un mensaje claro para todos los politiqueros. Es que aquí no pueden hacer lo que se les da la gana. Ustedes no tienen corona, ustedes no son intocables. Creo que ha llegado el tiempo de limpiar la democracia, de hacer una política limpia. Sin duda alguna, este fallo nos llena de esperanza”, dijo Hernández en un video.