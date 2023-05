Autoridades sanitarias piden no bajar la guardia con el covid-19; en Cali se están presentando dos casos por día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó la alerta máxima por la pandemia del covid-19, virus que sometió a la humanidad durante tres años y que hoy se convirtió en una enfermedad endémica. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Cali, le pidieron a los ciudadanos no bajar la guardia, ya que a diario se están reportando dos casos en la ciudad.

“Esta es una enfermedad que llegó para quedarse. Contrario a lo que muchas personas piensan, aún se siguen presentando casos. Durante el año hemos tenido un total 696 y si bien es menor a los que se reportaron en plena pandemia o el año anterior, es importante que la comunidad sepa que se siguen presentando”, explicó Diana Cruz, epidemióloga de la Secretaría de Salud Pública Distrital.

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a la vacunación. - Foto: Getty Images

Por lo anterior, la administración distrital ha hecho un llamado a la población caleña para que no baje la guardia y acudan al llamado de la vacunación. De acuerdo con las autoridades de salud, a este mecanismo se le debe la disminución de las mortalidades.

“Si bien se presentan casos, son cada vez menos los graves y ya no hay situaciones de mortalidad, esa es la muestra de que la vacunación ha servido. El mayor índice de contagio se da en los menores de cinco años y los mayores de 80. Para este grupo poblacional es indispensable la vacunación y si ya tienen las primeras dosis, es necesario aplicar los refuerzos”, detalló Diana Cruz.

Con respecto a las condiciones climáticas que se presentan en el territorio, la profesional en epidemiología sostiene que han aumentado los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). En ese sentido, considera que los cuidados se deben extremar y, en caso de sentir síntomas, retomar el uso del tapabocas y acudir a una institución de salud para ser valorado por un médico.

Existe riesgo de presentar síndrome post-covid

Recientemente se conocieron nuevos datos que muestran la necesidad de identificar la inequidad en el acceso a los servicios sanitarios a la hora de trazar políticas de salud. Investigadores de las universidades de Southhampton y Oxford, en Inglaterra, encontraron una relación entre la zona en la que vivían los pacientes y las afectaciones que sufrían tras enfermarse de covid-19.

La covid-19 sigue siendo un problema de salud pública, aunque ya no es una emergencia sanitaria internacional. - Foto: Gettyimages

El estudio se publicó en la prestigiosa revista científica Journal of the Royal Society of Medicine y analizó los datos de más de 200.000 personas adultas que se encontraban en edad laboral.

Se trató, según un comunicado de prensa publicado por la Universidad de Southampton, de la primera investigación que logró cuantificar la asociación entre la covid-19 de larga duración y el nivel socioeconómico de varios sectores laborales.

Como resultado, la investigación encontró que el riesgo de padecer del síndrome post-covid o (también conocido como covid prolongada) está “fuertemente” asociado al área donde viven los pacientes.

De hecho, la probabilidad de presentar esta condición de salud es un 46 % más alta entre las personas que viven en zonas “más desfavorecidas” en comparación con las que viven en zonas más privilegiadas.

Investigadores de las universidades de Southhampton y Oxford, en Inglaterra, encontraron una relación entre la zona en la que vivían los pacientes y las afectaciones que sufrían tras enfermarse de covid-19. - Foto: Getty Images

Para llegar a esa conclusión, la Universidad de Southampton explicó que los investigadores tomaron los datos de una encuesta que les practicaron a las personas infectadas con covid-19, que fue realizada por la Oficina británica de Estadísticas Nacionales.

Tras analizar las cifras, encontraron que las mujeres tenían mayor riesgo de presentar covid-19 de larga duración. La enfermedad, por supuesto, afectó con mayor rigor a las mujeres que vivían en zonas menos favorecidas. Las cifras de vulnerabilidad se incrementaban si las mujeres trabajaban en sectores como la educación y la salud.

No obstante, los investigadores encontraron que estas inequidades sanitarias no eran aplicables para todos los sectores de la economía inglesa.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que no hubo una “asociación significativa” entre el riesgo de sufrir síntomas de covid-19 a largo plazo y vivir en áreas menos favorecidas para las personas que trabajaban en sectores como la fabricación y la construcción.

“Aunque ciertos grupos ocupacionales, especialmente los trabajadores esenciales y de primera línea, se han visto afectados de manera desigual por la pandemia de covid-19, los estudios sobre covid de larga duración y ocupación son escasos”, explicó Nazrul Islam, investigador principal y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton y el Departamento de Salud de la Población de Nuffield en la Universidad de Oxford.

“Nuestros hallazgos son consistentes con la investigación previa a la pandemia sobre otras condiciones de salud, lo que sugiere que los trabajadores con un nivel socioeconómico más bajo tienen peores resultados de salud y una mayor mortalidad prematura que aquellos con una posición socioeconómica más alta pero una ocupación similar. Sin embargo, la desigualdad socioeconómica puede variar considerablemente según los grupos de ocupación”, agregó el científico.