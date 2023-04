Buenaventura vuelve a vivir días violentos; los negocios están cerrando temprano por temor.

Al parecer, los días tranquilos que se estaban viviendo en Buenaventura (Valle del Cauca) habrían llegado a su fin.

Aunque existe una tregua entre los grupos preponderantes del Distrito Especial como son los Shotas y los Espartanos, la comunidad reporta que desde el fin de semana no han dejado de escuchar tiroteos en diferentes barrios del Puerto, otorgando estas acciones violentas a los grupos armados conocidos de la zona.

“Como resultado de uno de los tiroteos, se encontraron municiones en un sector del barrio Jorge Eliécer Gaitán de la comuna 12, donde también falleció un perro en plena vía pública producto de una bala perdida”, aseguró un habitante de Buenaventura.

Las balas habrían sido encontradas en una vía pública de Buenaventura. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Asimismo, afirmó que la ciudad está confinada y atemorizada, pues los negocios estarían cerrando temprano y los vehículos de servicio público dejando de prestar el servicio a ciertas horas por temor.

Al respecto, el alcalde encargado de Buenaventura, Arlintong Agudelo Rentería, dijo que durante la Semana Santa, la ciudad estuvo tranquila y sin alteraciones.

“Agradecemos a los turistas que nos visitaron, creo que se hizo una articulación fundamental entre las distintas secretarías de la Administración Distrital para atender esta Semana Santa. Desafortunadamente, el día sábado en horas de la noche, a eso de la 1:00 a. m. fui notificado por parte de las autoridades de unos disparos que sonaban en la zona continental de Buenaventura”, confirmó.

De acuerdo con el mandatario, en ese momento se puso en contacto con el mayor Jonathan Hernández de la Policía, quien le manifestó que estaba en el sitio con otros uniformados verificando la situación.

“Resultado de esto no hubo ninguna persona capturada y no se encontraron elementos materiales probatorios que pudieran evidenciar confrontación entre grupos armados ilegales, sin desconocer que efectivamente los disparos si se realizaron”, dijo.

Agudelo sostuvo que lo mismo ocurrió el domingo en horas de la noche, en varios barrios de Buenaventura. Sin embargo, en las investigaciones adelantadas no se han encontrado evidencias de los enfrentamientos. “Hoy no registramos ninguna denuncia de habitantes que hayan sido lesionados o que sus bienes o viviendas hayan sido alcanzados con disparos realizados en estas alteraciones que se han venido viviendo desde el día sábado”, recalcó.

Arlintong Agudelo Rentería, alcalde encargado del Distrito de Buenaventura. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

El alcalde también sostuvo que la tregua entre los grupos al margen de la ley no se ha roto. “Los grupos que hoy pretenden hacer sometimiento a la justicia mantienen firmeza en ese hecho”, dijo e indicó que el presidente Gustavo Petro ya fue notificado de los hechos que están ocurriendo en el Distrito Especial, “esperamos poder adelantar una conversación con el alto comisionado para la paz para revisar este tema”.

Igualmente, expresó: “nosotros no podemos decirle a las personas que al escuchar los disparos no se alteren, creo que eso es propio de cualquiera de nosotros. Lo primero que nos llega a la mente por las situaciones que hemos vivido en Buenaventura es que se rompió la tregua, es que las confrontaciones volvieron, es que Buenaventura entra nuevamente en la crisis del conflicto violento, pero para tranquilidad de la comunidad esto no está aconteciendo de esta manera”, reiteró.

Arlintong también dijo que existen unas pistas importantes de quienes están realizando estos hechos. “Pero lo único que si podemos confirmar de manera categórica es que no hay confrontación entre Shotas y Espartanos en este momento en Buenaventura”, concluyó.

Entretanto, monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, envió un mensaje alentador en el marco de la pascua que se acabó de celebrar.

“Quiero enviar un mensaje cordial en Cristo resucitado a todo el pueblo que peregrina en la Diócesis de Buenaventura y agradecer a todos los sacerdotes, instituciones y fieles en general por el excelente comportamiento y acompañamiento en esta Semana Santa. La victoria de nuestro Salvador sobre la muerte, nos brinda una luz de esperanza en medio de las incertidumbres y oscuridades por las que estamos pasando”, expresó.

Monseñor Rubén Darío Jaramillo. - Foto: Luis Ángel Murcia / SEMANA

Seguidamente, manifestó que le preocupa la situación de violencia que en los últimos días se viene presentando en algunas comunas y barrios del Distrito.

“Los delitos contra la vida, la dignidad y los bienes de muchos de nuestros ciudadanos son un llamado urgente para que el Estado ejerza su papel de garante de nuestros derechos, seguimos reiterando que la vida es sagrada, que solo Dios puede darla y reclamarla, nosotros somos custodios y administradores de la obra de la creación que en el Pacífico resplandece toda su belleza. Le suplicamos al señor de la vida que nos conceda el fin de este absurdo conflicto, que transforme los corazones de aquellos que empuñan un arma contra su hermano”, finalizó.