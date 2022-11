Buscan cuerpo de joven de 17 años que cayó al río Cauca cuando estaba jugando

Los organismos de socorro están buscando a un adolescente que cayó a las aguas del río Cauca cuando jugaba en una orilla del afluente.

El incidente ocurrió en jurisdicción del corregimiento de Navarro de Cali. Con previa autorización de la familia, el Cuerpo de Bomberos de Cali hizo públicos los datos del menor para facilitar su búsqueda.

Se trata de Brando David, de 17 años de edad. El joven mide 1,80 metros de estatura, recientemente se cortó el cabello y se aplicó un tinte de color amarillo.

“Es lamentable y acompañamos a la familia en la pérdida de este joven (...) cuando cayó al río se encontraba jugando a la altura de Navarro, en el sector Las Piscinitas”, dijo el cabo Marco Gómez, coordinador del centro de operaciones de los Bomberos de Cali.

Según Gómez, los Bomberos de los municipios vecinos ya fueron avisados sobre la caída del joven a las aguas del río Cauca. Así mismo, alertaron a las personas que trabajan sacando arena del afluente para que estén atentos al avistamiento del cuerpo.

“Cualquier información de este joven puede ser informada a la línea 119 de los Bomberos de Cali”, concluyó el socorrista.

Este caso recuerda las muertes de Delmiro Montilla y Angie Paola Montilla, un padre y su hija que cayeron al río Cauca a la altura del corregimiento Hormiguero de Cali. “Recibimos una llamada hacia las 5:30 p. m. del martes (11 de octubre) por parte de la Policía Nacional informándonos que dos personas desaparecieron en el río. Se hizo presencia en el lugar, donde se encontraba la comunidad y los familiares de los afectados”, dijo en ese momento el cabo Marco Gómez.

Las víctimas eran oriundas del municipio de Rosas, Nariño. Las autoridades detallaron que Delmiro, de 49 años de edad, era maestro de construcción, mientras que la mujer, de 21 años, tenía cinco meses de gestación. El cuerpo del hombre fue encontrado de inmediato, pero el de la joven fue arrastrado por las aguas del río hasta ser encontrado una semana después.

“Somos seis hermanos y precisamente llegamos a Cali a visitar a una de ellas junto a mis padres. Ese día la corriente de agua no era tan fuerte; sin embargo, entramos y nos arrastró. Mi hermana se hundió y yo caí más abajo en una piedra, donde me paré. Mi papá también se ahogó en su deseo de salvar a mi hermana. No pudimos hacer nada. Estábamos de paseo. Ha sido muy duro para todos”, relató a SEMANA Jaqueline Montilla, hermana e hija de los afectados,.

Tras esta tragedia, el bombero César Quiceno, quien estuvo en las labores de búsqueda, emitió una serie de recomendaciones: “Debo decirle a la ciudadanía que estamos en época de lluvia, por lo que en cualquier momento esto hace que los afluentes tengan subienda súbita y pueda suceder lo que aconteció el martes”.