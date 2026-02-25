Declaran alerta en seis municipios de Antioquia, uno de ellos aguas abajo de Hidroituango, por incremento de nivel en el río Cauca

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) declararon alerta preventiva para las poblaciones ribereñas del río Cauca en seis municipios del departamento, uno de ellos ubicado aguas abajo de Hidroituango, debido al incremento sostenido en los niveles de este afluente.

La alerta se emitió luego de que información oficial del Ideam y los sistemas de monitoreo en tiempo real revelaran que este miércoles 25 de febrero, a las 2:00 p. m., se registró un aumento sostenido en el nivel del río Cauca a la altura de Neira, en Caldas.

“Se estima que esta creciente llegue al municipio de La Pintada en las próximas horas”, indicó la entidad.

“Actualmente, el sensor del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) reporta alerta naranja en La Pintada. La alerta preventiva se extiende a La Pintada, Bolombolo, Puente Iglesias, Santa Fe de Antioquia, Olaya y Puerto Valdivia”, añadió.

El llamado es a las poblaciones de los municipios de La Pintada, Venecia —donde se encuentra el corregimiento de Bolombolo, ribereño del Cauca—, Fredonia —donde está Puente Iglesias—, Santa Fe de Antioquia, Olaya y Valdivia —donde se ubica Puerto Valdivia—.

Hidroituango Foto: Cortesía EPM

Este último es el único que se encuentra aguas abajo de la presa de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico ubicado en el noroccidente de Antioquia.

Además, el Dagran indicó que “las lluvias recientes mantienen el río en niveles altos y los aportes de quebradas podrían aumentar la alerta”.

“Desde el Dagran permanecemos en comunicación constante con los coordinadores de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios ribereños para reforzar el monitoreo, vigilar puntos críticos y activar protocolos preventivos en caso de ser necesario. A la comunidad se le recomienda acatar las disposiciones que emitan los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo”, señalaron.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que realiza un monitoreo constante, las 24 horas del día, del nivel del río Cauca.

Las mediciones comienzan en la estación de monitoreo de La Virginia, Risaralda, ubicada a 250 kilómetros de la presa de la hidroeléctrica.

Allí, a las 6:00 a. m. de este miércoles, el caudal se registró en 1.157,4 metros cúbicos por segundo. En la siguiente estación, en La Pintada, marcaba 1.598 metros cúbicos por segundo; en Bolombolo, 1.881,4; y en Olaya, 1.781,6.

El proyecto cuenta con otras cuatro estaciones de monitoreo sobre el río, una de ellas ubicada en el punto de descarga, donde se registraron 1.774,4 metros cúbicos por segundo.

Se estima que el tiempo de llegada del agua entre La Pintada y el punto de descarga en la hidroeléctrica es de 14 horas.

A pesar de la alerta preventiva emitida por el Dagran, EPM considera que las condiciones del río son normales y estables.

“La operación del proyecto hidroeléctrico Ituango se desarrolla conforme a lo establecido en la Resolución 2306 de 2019 de la Anla, que indica que el caudal de descarga debe ser por lo menos igual al registrado en la estación Olaya durante épocas de estiaje, operando actualmente bajo condiciones normales y estables”, señala un comunicado emitido por la compañía.