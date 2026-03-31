Cae banda de jíbaros en Cali que era liderada por una abuela de 68 años: nueve personas fueron capturadas

La Policía de Cali capturó a nueve personas, tres mujeres y seis hombres, señaladas de ser parte de una organización ilegal dedicada a la venta de drogas en inmediaciones de dos entornos escolares, de un polideportivo y de una estación del servicio de transporte masivo.

“La Policía asestó un golpe contundente a las estructuras dedicadas al microtráfico que afectan la tranquilidad de las familias caleñas, ocho meses de investigación, nueve allanamientos en los barrios Alfonso Bonilla Aragón y Las Orquídeas de la comuna 14, nos han permitido desarticular la estructura criminal conocida como Los del Pozo”, dijo el brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

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La Fuerza Pública destacó la caída de Luz Dary, una mujer de 68 años que, según dijeron, se valía de su condición de adulta mayor para evadir los controles policiales y liderar el tráfico de drogas en esa zona de la capital del Valle del Cauca.

“Era la encargada de determinar las acciones criminales y dinamizar el expendio en el sector; afectaban directamente dos entornos escolares, un polideportivo y una terminal del sistema de transporte masivo”, dijo el oficial.

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Según detalló el oficial, la mayoría de los capturados son reincidentes y ya habían cumplido sentencias condenatorias. “Sin escrúpulos instrumentalizaban a menores de edad para la comisión de delitos y comercializaban cerca de 4.000 dosis semanales de estupefacientes, que representaban rentas criminales superiores a los 80 millones de pesos mensuales”, indicó.

Cae banda Los del Pozo, liderada por una mujer de 68 años y señalada de vender droga en Cali. Foto: Policía de Cali

Los detenidos fueron enviados a prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, instrumentalización de menores para la comisión de delitos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía pidió a los caleños brindar cualquier información sobre hechos delictivos, la cual puede ser reportada con absoluta reserva en la Línea contra el crimen 321 394 5156 o a la Línea de emergencia 123.

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