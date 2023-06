Caen cinco integrantes de Los Shotas por secuestro extorsivo en Buenaventura

Un juez penal municipal de Buenaventura envió en las últimas horas a la cárcel a cinco presuntos integrantes de la facción Los Shota, dedicada al secuestro extorsivo de personas en el puerto vallecaucano.

La Fiscalía les imputó cargos a Marlon Andrés Castillo Valenzuela, alias Yuki, Jeison Andrés Palma Valencia, alias Fifi, Brayan Stiven Segura Angulo, alias Nesti, Mario Muriel Arroyo, alias May y Kevin Estiven Castro Estupiñan, alias Loky, como presuntos coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por un caso registrado en febrero de este año.

Los hechos ocurrieron entre el 24 y 25 de febrero, en los barrios El Cristal y San Luis de la comuna 7, cuando la víctima fue abordada por varios hombres armados, quienes se movilizaban en un vehículo y una motocicleta.

“Uno de ellos le pasó un teléfono celular para que hablara con un hermano que se encuentra en Chile y “cuadrar unas cosas”. De acuerdo con la denuncia, Marlon Andrés Castillo, alias Yuki, lo habría amenazado con un arma de fuego obligándolo a abordar el vehículo en el que fue trasladado a una casa en el barrio San Luis, donde se encontraban alrededor de 15 personas, portando armas blancas y largas”, señaló la Fiscalía.

Durante las audiencias concentradas, los sujetos no aceptaron los cargos imputados. - Foto: Internet.

En el corredor del inmueble -agregó el ente acusador-, la víctima fue sentada en una silla, un hombre que se identificó como alias El Viejo le aseguró que estaban cobrando una deuda de $ 500.000.000 que les adeudaba uno de sus familiares y, si no pagaban, lo matarían.

“Para presionar el pago, alias el viejo habría ordenado matar una gallina y con su sangre cubrió a la víctima, le tomaron una foto con un celular y la enviaron por WhatsApp. Según la denuncia instaurada en la Fiscalía, al hombre le fue colocada una capucha que cubrió su rostro y fue sometido a un golpiza por varios hombres”, agregó.

“El día 25 de febrero de 2023, servidores del CTI junto con unidades del Gaula Militar realizaron un operativo de registro y control en el sector de San Luis, donde la víctima se encontraba secuestrada, al cuidado de un hombre armado. Aprovechando el descuido de su captor, el ciudadano salió del lugar y pidió auxilio de Las unidades del Gaula, rescatándolo con servidores del CTI y agentes de la Policía Nacional”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía agregó que los cinco hombres fueron capturados en sectores del barrio San Luis de Buenaventura y se les incautó cinco teléfonos celulares. Durante las audiencias concentradas, los sujetos no aceptaron los cargos imputados.

Un juez penal municipal de Buenaventura envió en las últimas horas a la cárcel a cinco presuntos integrantes de la facción Los Shota, dedicada al secuestro extorsivo de personas en el puerto vallecaucano. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Shottas y Espartanos renuevan compromiso de no matar y torturar en Buenaventura

A finales de abril pasado, la oficina del Alto Comisionado para la Paz dio una noticia positiva para la comunidad de Buenaventura. Dos peligrosas estructuras armadas, los Shottas y Espartanos, renovaron el Pacto por la vida para eliminar la violencia.

“Con mucha esperanza anunciamos que, el día de ayer, el alto nivel de los grupos armados Shottas y los Espartanos renovaron el Pacto por la Vida acordado en septiembre del 2022″, se informó en una misiva.

Los acuerdos, entre otras, contemplan que no se asesinen entre bandas criminales, pero además la eliminación de fronteras invisibles.

Caen cinco integrantes de Los Shotas por secuestro extorsivo en Buenaventura - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Los compromisos de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública quedaron reafirmados. Ratificaron también el Pacto por la Vida, que implica la no agresión entre los miembros de ambos grupos y la eliminación de las fronteras invisibles entre barrios, que se habían vuelto a imponer en las últimas semanas en la ciudad e impedían el libre tránsito de los ciudadanos”, expuso la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En el comunicado también se brindaron detalles de cómo se llegó al acuerdo entre Espartanos y Shottas. Además, se agradeció a quienes aportaron para que las partes renovaran el pacto.

“El Gobierno Nacional reconoce el valor de algunas personas privadas de la libertad que, siendo ajenas a los grupos armados, han apoyado la propuesta, facilitando así la renovación del compromiso de Espartanos y Shottas. A lo largo del proceso de refrendación de este Pacto por la Vida estuvieron organismos multilaterales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en calidad de testigos”, se agregó.

En cuanto a lo que se avecina las próximas semanas, se informó que se instalarán los mecanismos de participación en el proceso de paz urbana y el espacio de discusión sociojurídica para la paz “que posibilitarán la reconstrucción del Estado social y ambiental de derecho en Buenaventura”.