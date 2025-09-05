Cali
Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”
El alcalde Alejandro Eder hizo un importante anuncio sobre las obras de recuperación cerca de la Base Aérea donde ocurrió el atentado.
Tras el carro bomba que explotó el pasado 21 de agosto en inmediaciones a la Base Aérea en la ciudad de Cali, las autoridades pertinentes se han apersonado de la situación desde un primer momento, con el fin de volver la tranquilidad en la zona.
Por lo tanto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, visitaron la zona del atentado este 4 de septiembre.
Ante esto, el mandatario de los caleños hizo un importante anuncio sobre las obras de recuperación en la carrera 8.ª, cerca de la Base Aérea. “El lunes 15 reabriremos la vía y redoblaremos la vigilancia en ese punto para garantizar la seguridad de todos los vecinos”, dijo Eder.
Ya estamos finalizando las obras de recuperación en la carrera 8.ª, cerca de la Base Aérea. El lunes 15 reabriremos la vía y redoblaremos la vigilancia en ese punto para garantizar la seguridad de todos los vecinos.
Además, este sábado 6 de septiembre tendremos una feria de…
Así mismo, el alcalde anunció que este sábado 6 de septiembre se llevara a cabo una feria de servicios con toda la oferta institucional para atender a la comunidad del sector.
“Los invito a acompañarnos, la mejor manera de ayudarlos a levantarse es arropándolos con nuestra presencia y apoyo”, mencionó en su cuenta de X.
Además, el alcalde dio a conocer la creación de un Comité Interinstitucional de Inteligencia con el fin de contrarrestar a los ataques violentes de los delincuentes.
“Permitirá anticiparnos y responder de manera oportuna a cualquier amenaza contra la ciudad y sus alrededores. Esto es resultado de un esfuerzo conjunto por la seguridad de los caleños”, agregó.
Hemos creado un Comité Interinstitucional de Inteligencia que permitirá anticiparnos y responder de manera oportuna a cualquier amenaza contra la ciudad y sus alrededores. Esto es resultado de un esfuerzo conjunto por la seguridad de los caleños.
Desde nuestra Alcaldía…
Así las cosas, el mandatario envió un mensaje a la ciudadanía en general frente a este atentado que dejó siete civiles muertos y al menos 70 heridos, al igual que múltiples infraestructuras afectadas.
“Desde nuestra Alcaldía destinaremos $12.500 millones para modernizar el software del sistema de vigilancia de más de 2.000 cámaras, y $20.000 millones para implementar un sistema de protección contra drones. Trabajamos con determinación para construir una Cali más segura”, puntualizó Alejandro Eder.