Cali

Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

El alcalde Alejandro Eder hizo un importante anuncio sobre las obras de recuperación cerca de la Base Aérea donde ocurrió el atentado.

6 de septiembre de 2025, 3:20 a. m.