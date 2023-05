Capturaron a alias Víctor, cabecilla de Los Espartanos, una de las bandas que causa terror en Buenaventura

Hasta la comuna 3 de Buenaventura, Valle del Cauca, llegaron uniformados del Gaula Militar para capturar a alias Víctor, presunto cabecilla de la banda Los Espartanos, la cual está enfrentada con Los Shottas por el control territorial del distrito portuario.

Contra este sujeto había dos órdenes de captura vigentes proferidas por juzgados de Buenventura y Buga por los delitos de secuestro extorsivo y extorsión, respectivamente.

Alias Víctor delinquía, presuntamente, desde los 16 años. - Foto: Armada Nacional

De acuerdo con información de inteligencia, alias Víctor, de 32 años, ha dedicado la mitad de su vida a las actividades delictivas, pues desde los 16 años está al servicio de distintos grupos criminales.

A Los Espartanos, liderados actualmente por alias Mapaya, se les atribuyen hurtos, desplazamientos forzados, lesiones personales, extorsiones y homicidios cometidos en la disputa que libran con Los Shottas.

Alias Víctor fue puesto a disposición de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para que responda por los delitos mencionados anteriormente.

La caída de alias Víctor se suma a la de Ronald Rodallega Ocoró, alias La Miel, quien también fungía como cabecilla de Los Espartanos. Este sujeto fue enviado a la cárcel por orden de un juez penal de Buenaventura.

Y es que, desde 2020, según las investigaciones, alias La Miel habría coordinado acciones delictivas contra los habitantes del barrio El Cristal de la comuna 8 de este puerto sobre el Pacífico.

“La facción Los Espartanos, bajo su mando, habría cometido homicidios selectivos en modalidad de sicariato, desaparición de personas, desplazamiento forzado urbano y tráfico y porte de estupefacientes”, aseguró la Fiscalía.

Asimismo, indicó que agentes de la Sijin de la Policía Nacional capturaron a Ronald Rodallega Ocoró cuando se movilizaba en un vehículo por el sector del Lago Calima, en la vía Buga - Buenaventura, quien afrontaba una orden de captura emitida por un juez penal municipal.

El ente investigador le imputó cargos al presunto cabecilla de Los Espartanos como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. - Foto: Cortesía Fiscalía General de la Nación

Durante las audiencias concentradas, el ente investigador le imputó cargos al presunto cabecilla de Los Espartanos como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsiones, desplazamiento forzado y desapariciones forzadas.

Cabe destacar que alias La Miel no se allanó a los cargos, por lo que la medida de aseguramiento quedó en firme.

Tregua entre Espartanos y Shottas

El alto comisionado para la Paz anunció la semana pasada que Los Espartanos y Los Shottas, bandas que son facciones de La Local, renovaron el pacto que hicieron el año pasado para eliminar la violencia.

“Con mucha esperanza anunciamos que, el día de ayer, el alto nivel de los grupos armados Shottas y los Espartanos renovaron el Pacto por la Vida acordado en septiembre del 2022″, se informó en una misiva.

Los acuerdos, entre otras, contemplan que no se asesinen entre bandas criminales, pero además la eliminación de fronteras invisibles.

“Los compromisos de no matar, no desaparecer, no torturar y evitar confrontaciones armadas con la fuerza pública quedaron reafirmados. Ratificaron también el Pacto por la Vida, que implica la no agresión entre los miembros de ambos grupos y la eliminación de las fronteras invisibles entre barrios, que se habían vuelto a imponer en las últimas semanas en la ciudad e impedían el libre tránsito de los ciudadanos”, expuso la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el comunicado también se brindaron detalles de cómo se llegó al acuerdo entre Espartanos y Shottas. Además, se agradeció a quienes aportaron para que las partes renovaran el pacto.

“El Gobierno Nacional reconoce el valor de algunas personas privadas de la libertad que, siendo ajenas a los grupos armados, han apoyado la propuesta, facilitando así la renovación del compromiso de Espartanos y Shottas. A lo largo del proceso de refrendación de este Pacto por la Vida estuvieron organismos multilaterales y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en calidad de testigos”, se agregó.

En cuanto a lo que se avecina las próximas semanas, se informó que se instalarán los mecanismos de participación en el proceso de paz urbana y el espacio de discusión sociojurídica para la paz “que posibilitarán la reconstrucción del Estado social y ambiental de derecho en Buenaventura”.