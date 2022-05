Colegio Santa Librada de Cali se sigue cayendo a pedazos y aún no fechas de reparación, ¿en qué va el proceso?

El histórico y bicentenario Colegio Santa Librada, uno de los más icónicos de Cali, se sigue cayendo a pedazos. La razón: la mesa técnica dispuesta desde la Secretaría de Educación Distrital no arrancó bien este lunes, puesto que los concejales Roberto Rodríguez y Terry Hurtado se retiraron, ya que -dicen ellos- la Alcaldía dio respuestas a la comunidad estudiantil y padres de familia, conforme a lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015.

Para los concejales Rodríguez, Ortiz y Hurtado, se esperaba que en esta mesa técnica dispuesta por el secretario de Educación, José Darwin Lenis, con participación de otros representantes de organismos con tareas al interior de Santa Librada, se conocieran las fuentes de financiación para las obras urgentes, acorde a lo anunciado desde la Alcaldía.

“De parte del alcalde y su equipo de gobierno no hubo cumplimiento legal, puesto que no enviaron las respuestas del Cabildo Abierto en el plazo que da la Ley 1757 de 2015 y solo este lunes 9 de mayo nos invitan a una mesa de trabajo, pero con la gran sorpresa que el secretario de Educación, José Darwin Lenis, dice que no hay certeza de la fuente de financiación para las obras que demanda Santa Librada, al menos 50.000 millones de pesos, por ello la conformación de la mesa de trabajo”, explicó Rodríguez Zamudio, que consideró pertinente retirarse para no prestarse a lo que él consideró engaños a la comunidad.

El cabildante también agregó que “las mesas de trabajo hicieron parte de los acuerdos con la comunidad, pero bajo la certeza de contar con una partida o presupuesto dirigido a la restauración y definir cómo conmemorar el bicentenario de Santa Librada, pero nos salieron con nada”.

Entre tanto, Roberto Ortiz Urueña manifestó que el alcalde Jorge Iván Ospina le falla a la comunidad de Santa Librada, pues las respuestas al cabildo abierto del 26 de abril no se hicieron llegar en el plazo determinado por la Ley 1757 de 2015. “Se propone ahora una mesa de trabajo, para buscar los recursos, cuando el propio alcalde ofreció 50.000 millones de pesos para obras de remodelación de la ciudadela educativa próxima a cumplir 200 años de fundación”, dijo Ortiz Urueña, que consideró que en vez de invertir en más parques se podría trasladar una partida a Santa Librada, que se cae a pedazos.

“Ante la falta de respuestas concretas para Santa Librada, no vemos pertinente continuar en la mesa de trabajo citada por la Secretaría de Educación ni prestar nuestro nombre para generar falsas expectativas a la comunidad”, indicó Terry Hurtado Gómez.

Trascendió durante la reunión que el secretario Lenis anunció que elevará ante la Dirección de Hacienda una solicitud de recursos para iniciar labores de recuperación en el Bloque A de Santa Librada, petición que hace un tiempo habría hecho la misma comunidad del establecimiento educativo. El documento de solicitud, dijo Lenis, se llevará al Confis para su trámite legal.

Entre tanto, la rectora de Santa Librada, Mónica Patricia Medina, manifestó que se esperaba más en la mesa de trabajo, puesto que en un hecho histórico se trajo el cabildo abierto a través del Concejo Distrital. “Hoy no tenemos claro cuál será la fuente de financiación para iniciar las obras de remodelación y recuperación de Santa Librada. Podemos concluir de esta primera reunión que no hay una respuesta concreta”, sostuvo Medina.