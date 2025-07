Concejala del Pacto Histórico en Cali, bajo lupa: Procuraduría la investiga por supuesta intromisión en proceso policial

La entidad busca establecer si, en su actuación, Londoño obstruyó el ejercicio legítimo de la fuerza pública y si incurrió en faltas disciplinarias al intervenir en un procedimiento que no le correspondía. En esta etapa procesal se recopilarán pruebas para determinar si existieron conductas sancionables y si la disciplinable actuó bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Otro episodio polémico

Este caso no es el único en el que la concejala ha sido señalada por presunto uso indebido de su cargo. La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que, el pasado 25 de julio, la cabildante fue sancionada por una infracción de tránsito debido a que su vehículo oficial estaba mal estacionado en la avenida Circunvalar con carrera 4, generando congestión vehicular.

Sin embargo, María del Carmen Londoño negó rotundamente esta versión. En entrevista con El País, aclaró que la infracción no fue cometida por ella, sino por su conductor, a quien le habría pedido que se retirara mientras ella realizaba una grabación en la zona. “El comparendo no me lo colocaron a mí, se lo colocaron a mi conductor”, explicó.