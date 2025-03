Crisis por medicamentos en Cali: filas de hasta 72 horas, bloqueo de vías y súplicas en medio del llanto

El presidente Gustavo Petro, desde Bogotá, le echó la culpa a las EPS y señaló que la crisis no la generó este Gobierno. “Si hay autorizaciones es porque la platica pública que se ahorran, demorando o no dando servicios, se van para otro lado. Así incumplen con las normas mundiales de aseguramiento financiero que dice que lo que no se gasta, siendo dinero público, se guarda en activos líquidos que se llaman reservas técnicas”.

Lo cierto es que me mientras hay un peloteo de culpas, los usuarios, desesperados, claman por ayuda. “Aquí hay vidas en juego. Un día que me demore en llegar con el medicamento, son horas menos de vida para mi hijo”, explicó un padre desesperado. Su hijo, de 13 años, tiene parálisis cerebral y debe contar con medicina constante.

Los desgarradores relatos

Cada día en Disfarma, norte de Cali, se reparten 400 fichas para reclamar medicamentos. Si esos turnos no logran ser atendidos en el horario estipulado, los usuarios deben regresar al día siguiente por una nueva ficha. “Mi mamá sufre de Epoc, tiene oxígeno con permanencia con pañales, que no nos han dado hace dos meses. Yo soy pensionado por invalidez, supuestamente no puedo salir sola, pero me toca”, dice una de las usuarias que amaneció haciendo fila.