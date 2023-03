Danis Rentería propone la articulación “en un solo cuerpo” de la fuerza pública en Cali para prevenir asesinatos

El precandidato a la Alcaldía y exsecretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Danis Rentería, rechazó la reciente ola de asesinatos que se viene presentado en la ciudad, donde la barrera de muertes violentas sobrepasó los 240 casos en el primer trimestre del año.

“La situación de inseguridad en Cali es muy preocupante y de verdad tenemos que prender las alarmas porque no podemos seguir de brazos cruzados”, señaló el hoy precandidato. Además, precisó que, tras la firma del acuerdo de paz en 2016, hubo en descenso en las cifras de violencia, pero la capital del Valle sigue en la cima de las ciudades más peligrosas de Colombia.

“Si nosotros vemos en el 2018, muy rápidamente, por cada 100.000 habitantes teníamos una tasa de homicidio del 52 %; en el 2019 tuvimos un leve descenso y estuvimos por cada 100.000 habitantes en el 50%; en el 2020 también se tuvo una leve reducción y el año cerró en 48%”, agregó Rentería.

Cartel de los más buscados en Cali. - Foto: Cortesía Policía Nacional

No obstante, explicó que si se miran los homicidios por número total, en 2018 hubo 1156 homicidios; en 2019, 1116 crímenes; en 2020, 1071 asesinatos; en 2021, hubo un alza en 1223; y el 2022 finalizó con 982 muertes violentas.

“Los homicidios son la segunda causa de más muertes en Cali, después de las enfermedades cardiovasculares y otro tipo de patologías, lo que nos muestra que la tasa de asesinatos es preocupante y nos lleva a que como sociedad estemos acorralados, asustados y en un callejón sin salida”, complementó Danis Rentería.

Aseguró que a la ciudad le hace falta una política seria de seguridad. “Se está fallando en la articulación institucional donde la Policía, el Ejército, el CTI, así como la Secretaría de Seguridad y Justicia puedan estar articulados y trabajando en un solo cuerpo con el fin prevenir el delito de homicidio y otros tipos de delitos. Yo creo que a hoy esa articulación no la tenemos, cada organismo está haciendo sus esfuerzos aislados y eso es lo que no permite mayores resultados para contrarrestar este fenómeno”.

Asesinato de jóvenes

El precandidato también señaló que otro factor preocupante es el alto número de jóvenes, entre 14 y 29 años, asesinados en Cali. “Los jóvenes son la carne de cañón de estructuras delincuenciales urbanas organizadas, pero también están cayendo en otras redes de criminalidad”, subrayó.

“Quienes están perdiendo la vida por la situación de violencia que vive en la ciudad son el presente y futuro de nuestra sociedad; son esos jóvenes, precisamente, los que hoy están perdiendo la vida y cuando eso sucede en una sociedad, pues es es muy probable que esa sociedad no se pueda desarrollar, no pueda avanzar porque si el presente y el futuro se está acabando, no tenemos una dirección. Por eso, las autoridades en cabeza de la de la administración distrital y todas las otras entidades tienen que ponerse serios en este en este sentido de proteger la vida de nuestros muchachos y muchachas”, advirtió Danis.

Política social

De igual manera, el exsecretario de Paz y Cultura Ciudadana señaló que la estrategia debe girar en dos ejes: la prevención del delito y la inversión social. Sobre este último especificó que “esta problemática se debe abordar desde los territorios más vulnerables con una política pública donde podamos incluir a nuestros jóvenes en iniciativas de generación de empleo, educación, cultura, deporte y arte”.

De otro lado, Danis Rentería también abrió la puerta a la posible creación de un cuerpo especial de la Policía. “Yo soy un militar que estuvo por más de 24 años en el Ejército al servicio de mi país, que viví la guerra y conozco los temas de seguridad; por eso, tengo la capacidad para formar ese cuerpo especial para perseguir a la criminalidad organizadas”.

Danis Rentería, precandidato a la Alcaldía de Cali - Foto: Cortesía Sebastián Castillo

Finalmente, se refirió al faltante de uniformados de la fuerza pública para prestar seguridad en una ciudad como Cali. “Hoy nosotros contamos con 5.400 policías y tenemos un déficit de 2000 policías, entendiendo que más de 400, que hoy están en servicio, salen mensualmente a vacaciones, y que muchos también están dedicados a labores administrativas; por eso, si hacemos un global, vemos que apenas contamos con 3400 policías para atender la problemática de seguridad”.

Y asimismo agregó: “hoy hay más de mil policías que están en las estaciones de la Policía cuidando a las personas que son sindicadas de algún tipo de delito, entonces tenemos mil policías que están por fuera de la calle, mil policías que deberían estar en otras labores. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que esa seguridad la asuman privados. Ojo, no estamos diciendo que vayan a suplantar a la autoridad, sino que pueda existir una articulación para redistribuir tareas y enfocarnos en lo más importante que es la seguridad en las calles”.